البث المباشر
مصادر فلسطينية: استشهاد طفل (14) عاماً جراء إصابته برصاص الاحتلال بالرأس شرق رفح
الاعلام العبري: المصادقة على بناء 400 وحدة استيطانية في مستوطنة "آدم" شمال شرق القدس المحتلة بموافقة أمريكية
مصادر فلسطينية: استشهاد غازي محمد أبو مصطفى (43 عاما) برصاص الاحتلال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
مصادر فلسطينية: استشهاد غازي محمد أبو مصطفي (43 عاما) برصاص الاحتلال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
مواجهات عنيفة بين الاحتلال والشبان وسط قرية كوبر بقضاء رام الله، بعد منع الاحتلال الناس التوجه إلى صلاة الجمعة
رفع علم الجمهورية العربية السورية في ساحة التحرير بالقنيطرة المحررة
استنفار إسرائيلي في الضفة.. والاحتلال يدفع بتعزيزات إلى الحدود مع غزة
هيومن رايتس ووتش تطالب بإعادة الجنسية إلى مئات المعارضين البحرينيين
دعوات شبابية لجمعة غضب اليوم في قرية كوبر برام الله للتصدي لاعتداءات الاحتلال بحق القرية
صعدة: قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف مناطق سكنية بمديرية رازح الحدودية

منتخب ايران للرجال يفوز بسباق الشطرنج لبطولة امم اسيا

منتخب ايران للرجال يفوز بسباق الشطرنج لبطولة امم اسيا
الجمعة ٢٧ يوليو ٢٠١٨ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

فاز منتخب ايران للرجال بسباق الشطرنج السريع في النسخة العشرين لبطولة امم اسيا الجارية في مدينة همدان غرب ايران.

العالم - ايران

وفي هذه المنافسات التي جرت يوم امس الجمعة، فاز منتخب ايران (الف) للرجال بسباق الشطرنج السريع (رابيد) فيما حل منتخب الصين ثانيا ومنتخب الهند ثالثا.

وفي منافسات الشطرنج السريع للسيدات حلت الصين في المركز الاول وجاءت الهند ثانية وايران (الف) ثالثة.

مثل منتخب ايران (الف) للرجال كل من: برهام مقصود لو وبويا ايدني وسيد محمد امين طباطبائي وعلي رضا فيروزجا ومسعود مصدق بور.

فيما مثلت منتخب ايران (الف) للسيدات كل من: سارا سادات خادم الشريعة وميترا حجازي بور ومبينا علي نسب وآناهيتا زاهدي فر ووصال حامدي نيا.

وتتواصل بطولة امم اسيا للشطرنج اليوم السبت بسباق شطرنج الكلاسيك.

تصنيف :

روابط ذات صلة

إيران الثالثة آسيويا والـ28 عالميا بالشطرنج

بوتين يتقن الشطرنج و"يكش الملوك" لكنه لا يحب حشر أحد في وضع "مات "

تجميد حسابات الاتحاد الدولي للشطرنج في سويسرا بسبب سوريا!

بالفيديو.. أشهر لاعبيْ الشطرنج يتنافسان في مباراة واحدة والنتيجة مذهلة!!

قطر تعلن مشاركتها في بطولة العالم للشطرنج بالسعودية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

فضية وبرونزية لايران في بطولة شباب العالم للتجذيف

صراع "سلفي إخواني" على مساجد مدينة مأرب!

منتخب ايران للرجال يفوز بسباق الشطرنج لبطولة امم اسيا

فيما يحجز مقعدا في بطولة العالم 2019.. منتخب شباب ايران بالكرة الطائرة الى نهائي بطولة آسيا

ایران تشهد ظاهرة الخسوف الكلی للقمر

اعلاميون يدينون استهداف تحالف العدوان لإذاعة الحديدة

تغريدة لمحمد علي الحوثي حول ايقاف غريفيث بمطار صنعاء

بالفيديو؛قتلى وأسرى سعوديون بعملية اقتحام نوعية بجيزان

سلطة الحديدة المحلية تدين قصف العدوان آبار المياه

نشرة بانوراما: "رفع العلم بالقنيطرة" و"موقف المرجعية من احداث العراق"

كيفية صلاة الآيات عند الخسوف

واشنطن تسحب تهديداتها بعد الرد الإيراني القوي على تصريحات ترامب الهمجية

سوريا تفرض نفسها على قمة "البريكس"

شاهد الآن.. بث مباشر للحظات خسوف القمر

قفزة نوعية في الحفاظ على البيئة ...انتاج بلاستيك صديق للبيئة

تعرف على الوجبات المفضلة لبوتين وترامب وغيرهما من الرؤساء

المرجعية الدينية تحدد خارطة طريق لمستقبل العراق

الخسوف الكلي عند الشعوب.. أساطير مرعبة حول "قمر الدم"

فعاليات في الخان الأحمر شرق القدس للتأكيد على حمايته من الهدم+فيديو

دول بريكس تتعهد بالتعاون لمواجهة حرب واشنطن التجارية

الأکثر مشاهدة