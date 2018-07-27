منتخب ايران للرجال يفوز بسباق الشطرنج لبطولة امم اسيا

العالم - ايران

وفي هذه المنافسات التي جرت يوم امس الجمعة، فاز منتخب ايران (الف) للرجال بسباق الشطرنج السريع (رابيد) فيما حل منتخب الصين ثانيا ومنتخب الهند ثالثا.

وفي منافسات الشطرنج السريع للسيدات حلت الصين في المركز الاول وجاءت الهند ثانية وايران (الف) ثالثة.

مثل منتخب ايران (الف) للرجال كل من: برهام مقصود لو وبويا ايدني وسيد محمد امين طباطبائي وعلي رضا فيروزجا ومسعود مصدق بور.

فيما مثلت منتخب ايران (الف) للسيدات كل من: سارا سادات خادم الشريعة وميترا حجازي بور ومبينا علي نسب وآناهيتا زاهدي فر ووصال حامدي نيا.

وتتواصل بطولة امم اسيا للشطرنج اليوم السبت بسباق شطرنج الكلاسيك.