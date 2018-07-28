البث المباشر

ايران تهنئ باكستان بنجاح الانتخابات البرلمانية

ايران تهنئ باكستان بنجاح الانتخابات البرلمانية
السبت ٢٨ يوليو ٢٠١٨ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

قدّم المتحدث باسم الخارجية الايرانية السيد بهرام قاسمي التهاني بمناسبة الإقامة الناجحة للانتخابات البرلمانية الباكستانية التي لاقت مشاركة شعبية واسعة معرباً عن أمله بأن تتعزز العلاقات بين البلدين وتشهد نمواً وتطورا ملحوظا يوماً بعد آخر.

العالم - ايران 

ونقلاً عن الخارجية الايرانية ان قاسمي بعد تقديم التهاني للمسؤولين الباكستانيين، أكد أنّ ايران كانت قد أعلنت وماتزال تعلن إستعدادها في ظل الظروف الراهنة لتنمية التعاون بين البلدين الصديقين والجارين المسلمين في إطار مصالح شعبيهما المشتركة.

ومن المعلوم أنّ هذه الانتخابات ستحدد مصير الحكومة الجديدة واختيار رئيس وزراء جديد، وحكومات أربع ولايات وهي البنجاب والسند وبلوشستان و ولاية خيبربختونخواه.

و حسب النتائج التي اُعلنتها اللجنة المشرفة على الإنتخابات مساء امس الجمعة، فإن حزب «تحريك إنصاف» بقيادة عمران خان حصل علي 115 مقعداً في البرلمان، وتلاه حزب مسلم ليغ بقيادة نواز شريف ب62 مقعدا، لياتي بعدهما حزب الشعب الباكستاني ب43 مقعداً.

 

الانتخابات الباكستانية


 

روابط ذات صلة

حركة عمران خان تتصدر الانتخابات الباكستانية ومزاعم بالتلاعب في التصويت

انتحار مرشح مستقل في الانتخابات الباكستانية

طهران تهنئ "مسلم لیك" بفوزه بالانتخابات الباكستانية

لجنة الإنتخابات الباكستانية ترفض ترشح الرئيس السابق برويز مشرف لتورطه بتهم فساد

نتائج غير نهائية: لجنة الإنتخابات الباكستانية تعلن فوز نواز شريف في الإنتخابات العامة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

إحم سيارتك من السرقة بـهذه السهولة

تصريح مثير لجميل السيد حول تفجيرات "داعش" في السويداء

القبض على فتاة الكيكي السعودية

شاهد: اكتشاف حيوان هجين بحري غريب قبالة هاواي

لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية تستضيف 60 سفيراً ايرانياً 

"التنمية والتحرير" اللبنانية: انتهى زمن المتاجرة بقضية النازحين 

مطار كركوك الدولي جاهز بعد 3 أشهر

ايران تهنئ باكستان بنجاح الانتخابات البرلمانية

شاهد: بعد الحكومة.. الشعب الايراني يرد علی تهديدات ترامب

هيومن رايتس تطالب بإعادة الجنسية إلى مئات المعارضين البحرينيين

"مالكوم إكس" يثير الجدل من جديد

«#احتجاز_المبعوث_رفض_للسلام» يشعل اليمن

شاهد أطول خسوف في القرن 21 خلال 36 ثانية فقط!

لبنان: "موجة تفاؤل" حكومياً... فهل تكون "ثابتة"؟!

على أعتاب مرحلة إعادة البناء والإعمار: تقوية العلاقات مع سورية حاجة لبنان الملحة

نشطاء: "داعش" ينشر صورا لـ14 امرأة اختطفها من السويداء!

بالفيديو .. كلمة السر "صماد-3"!

اطلاق سراح الحارس الشخصي لأسامة بن لادن في تونس

مصر تدعم السعودية في ملاحتها البحرية

إخماد حريق في أنبوب نفطي بشرق العراق

الأکثر مشاهدة