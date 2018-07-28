ايران تهنئ باكستان بنجاح الانتخابات البرلمانية

العالم - ايران

ونقلاً عن الخارجية الايرانية ان قاسمي بعد تقديم التهاني للمسؤولين الباكستانيين، أكد أنّ ايران كانت قد أعلنت وماتزال تعلن إستعدادها في ظل الظروف الراهنة لتنمية التعاون بين البلدين الصديقين والجارين المسلمين في إطار مصالح شعبيهما المشتركة.

ومن المعلوم أنّ هذه الانتخابات ستحدد مصير الحكومة الجديدة واختيار رئيس وزراء جديد، وحكومات أربع ولايات وهي البنجاب والسند وبلوشستان و ولاية خيبربختونخواه.

و حسب النتائج التي اُعلنتها اللجنة المشرفة على الإنتخابات مساء امس الجمعة، فإن حزب «تحريك إنصاف» بقيادة عمران خان حصل علي 115 مقعداً في البرلمان، وتلاه حزب مسلم ليغ بقيادة نواز شريف ب62 مقعدا، لياتي بعدهما حزب الشعب الباكستاني ب43 مقعداً.

الانتخابات الباكستانية



