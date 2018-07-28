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رويترز:محكمة مصرية تحيل أوراق 75 متهما إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم في قضية فض اعتصام رابعة
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مصر.. أحكام بالإعدام على العشرات بقضية اعتصام رابعة

مصر.. أحكام بالإعدام على العشرات بقضية اعتصام رابعة
السبت ٢٨ يوليو ٢٠١٨ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

قضت محكمة مصرية، السبت، بالإعدام على 75 متهما، في قضية أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.

العالم-مصر

وقررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية، في إجراء شكلي يتبعه القضاء المصري مع المحكومين عليهم بالإعدام، على أن يتم النطق بالحكم في جلسة 8 سبتمبر المقبل.

وتعود القضية إلى عام 2013، عندما اعتصم الآلاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

ومن بين المحكوم عليهم، السبت، قيادات في جماعة الإخوان، أبرزهم محمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازي وعاصم عبد الماجد وأسامة ياسين وعبد الرحمن البر، وليس من بينهم المرشد محمد بديع.

وصنفت مصر الإخوان جماعة إرهابية في أواخر عام 2013، داعياً تورطهم في عدد من الهجمات الدامية على قوات الأمن في أعقاب عزل مرسي.

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