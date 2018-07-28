البث المباشر
مراسل العالم: المجموعات المسلحة في جباثا الخشب بريف القنيطرة تواصل تسليم أسلحتها للجيش السوري
مراسل العالم: إنجاز جميع الاستعدادات في نقطة جديدة يابوس على الحدود السورية _اللبنانية لاستقبال مئات السوريين المهجرين
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة جملة في حوض اليرموك لتبلغ سيطرته على 98% من مساحة محافظة درعا
مراسل العالم:نحو 650 نازح سوري يتجمعون في ثانوية شبعا الرسمية جنوب لبنان بإنتظار وصول حوالي 24 حافلة للعودة الى سوريا
طيران العدوان يشن 5 غارات على جبل برد بمديرية كسمة مستهدفا أبراج الاتصالات
الاحتلال يمدد اعتقال 5 أطفال فلسطينيين اعتقلوا من باحات المسجد الأقصى
رويترز:محكمة مصرية تحيل أوراق 75 متهما إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم في قضية فض اعتصام رابعة
تلفزيون العراقية:مجلس القضاة المفوضين يقرر فصل عدد من مدراء المفوضية طبقا لتوصيات اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء
شهيدان و246 إصابة بقمع الاحتلال "جمعة أطفالنا الشهداء" شرق القطاع
غوتيريش: على المجتمع الدولي رص الصفوف لإنهاء العنف في سوريا

مركز السجاد الايراني يرفع شكوى ضد الولايات المتحدة في الأوساط الدولية

مركز السجاد الايراني يرفع شكوى ضد الولايات المتحدة في الأوساط الدولية
السبت ٢٨ يوليو ٢٠١٨ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

قالت رئيسة المركز الوطني للسجاد الايراني فرشته دست باك اليوم السبت إن الحظر الامريكي المفروض على السجاد الايراني يمثل انتهاكا للبروتوكولات والمعاهدات الدولية مصرحة برفع ايران شكوى ضد واشنطن في الأوساط الدولية لإلغاء هذا الحظر للفن الايراني.

العالم - ايران

وعلى هامش حفل افتتاح المعرض الاول للسجاد اليدوي التبريزي في العاصمة طهران قالت فرشته في تصريح صحفي إن السجاد اليدوي الايراني هو نتاج وطني يعود بالنفع علي الشعب الايراني ولا يحق لرئيس الولايات المتحدة استهدافه واستهداف هذه الملكية الفكرية الايرانية وإلحاقها بقائمة الحظر.

وأضافت فرشته بأن المعاهدات الدولية تمنع فرض حظر على ما يمتلكه شعب، مؤكدة على أن مركزها سيبذل كل مساعيه لإخراج هذا الفن الايراني اليدوي من قائمة الحظر الامريكي عبر متابعات وشكوي دولية.

جدير بالذكر أن مكتب الممتلكات الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ألغى في 27 يونيو 2018 تصريحات إستيراد الفستق والسجاد والكافيار الايرانية الى الولايات المتحدة، في حين أن تصدير السجاد اليدوي الايراني كان العام الماضي قد شهد نموا بلغ 18 بالمائة وبلغ رصيده من الدخل التصديري 424 مليون دولار في العام.

وكانت صادرات ايران من سجادها اليدوي الى الولايات المتحدة نفسها بلغت سنويا 80 مليون دولار قبل تفعيل هذا الحظر الاستيرادي.

روابط ذات صلة

الاقبال على السجاد الايراني يتزايد في الاسواق الدولية

تصدير سجاد يدوي ايراني للسوق الاميركية بـ 100 مليون دولار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مركز السجاد الايراني يرفع شكوى ضد الولايات المتحدة في الأوساط الدولية

بروجردي: ايران تتعرض لحرب اقتصادية "ترامبية"!

عمران خان يستعد لإجراء محادثات تشكيل ائتلاف في باكستان

السيسي يرقي وزير الدفاع المصري

صحيفة إسبانية: الملك سلمان متردد.. وترقب في المغرب

منغوليا تمنع طائرة تركية من الاقلاع.. والسبب؟!

البصرة تعود الى جدول اعلى درجات الحرارة في العالم

مظاهرات سلمية في عدد من المدن الليبية للمطالبة بتحسين الخدمات المعيشية

عهد التميمي رمز المقاومة الفلسطينية تستعد للخروج من السجن + فيديو

مسلحون يهاجمون مركزا لتدريب القابلات في أفغانستان+فيديو

شاهد بالفيديو..الف نازح سوري يعودون من لبنان الى وطنهم

العراق.. مفوضية القضاة المنتدبة تقرر فصل عدد من المدراء

قتلى وجرحى وأسرى وتدمير ثلاث آليات للمرتزقة في صحراء الجوف

نائبة كويتية تفضح جامعة مصرية طلب رئيسها ثلاجة

بطولة الولايات المتحدة للسباحة فوز أول لدريسل في 100 م فراشة

ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في اليونان الى 88 قتيلاً+فيديو

نسيت طفلها في السيارة... فوجدته جثة هامدة!

الانتقالات الصيفية الياباني موتو على أعتاب الانتقال إلى نيوكاسل

بالفيديو.. شاب يصطاد سمكة عملاقة ملونة

الفورمولا وان وضع فريق فورس انديا تحت الحراسة القضائية البريطانية

الأکثر مشاهدة