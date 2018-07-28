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سنائي راد: ترامب يسعى لابتزاز الدول العربية بإنشائه "ناتو عربي"

سنائي راد: ترامب يسعى لابتزاز الدول العربية بإنشائه
السبت ٢٨ يوليو ٢٠١٨ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر المساعد السياسي للمكتب العقائدي للقیادة العامة للقوات المسلحة الايرانية العميد مهدي سنائي راد ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب يسعى الى ابتزاز الدول العربية من جديد لجني الاموال، وذلك عبر "الناتو العربي" الذي يسعى لإنشائه، بحسب تقارير صحفية.

العالم - ايران

وقال سنائي راد في حديث مع قناة العالم ان ترامب يرى انه يجب على الاوربيین ان يدفعوا ثمن الامن او يبحثوا عن سبيل آخر لتوفيره، وبذلك يتبين ان ترامب يستغل حلف الناتو لجني الاموال من الاروبيين. وبالنظر الى سلوكيات الرئيس المريكي نستطيع القول ان في الخطوة الاولى لانشاء "الناتو العربي" يسعى الى ابتزاز الدول العربية.

سنائي راد اضاف ان هذه الدول سبق وان تحالفت بقيادة المملكة العربية السعودية لضرب اليمن، وكان من المقرر ان تنجز ما تريد في مدة زمنية وجيزة، ولكن اليمن تبدل الى مستنقع كبير لهم، وهذا الائتلاف لم يصب في خدمة امن المنطقة بل تبدل  إلى عامل انعدام الامن في باب المندب.

هذا وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجري محادثات مع عدد من حلفاء واشنطن العرب لتشكيل تحالف ضد إيران سيتبادل معلومات استخباراتية مع الكيان الاسرائيلي، من دون أن يكون جزءاً منه، لافتةً إلى أنّ الولايات المتحدة ستؤمن له دعماً استخباراتياً وعسكرياً يتخطى الذي توفره لتحالف العدوان العربي ضد اليمن بقيادة السعودية.

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