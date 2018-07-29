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واعظي: علاقات طهران وباكو اخوية ومتنامية

واعظي: علاقات طهران وباكو اخوية ومتنامية
الأحد ٢٩ يوليو ٢٠١٨ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

وصف مدير مكتب رئيس الجمهورية "محمود واعظي" العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان بانها اخوية ومتنامية.

العالم - ايران

وقال واعظي خلال استقباله وزير النقل والاتصالات والتقنيات الحديثة في جمهورية ارذبيجان "رامين قلي زاده": ان مستوى العلاقات والتعاون بين طهران وباكو حاليا تتطور في جميع المجالات في ضوء الارادة السياسية لرئيسي البلدين.

واوضح واعظي، ان البلدين يمتلكان طاقات هائلة لتعميق وترسيخ العلاقات الثنائية، وقال: يجب من خلال تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة للتعاون بين ايران واذربيجان، السعي للاستفادة من امكانيات التعاون لمصلحة شعبي البلدين.

واكد مدير مكتب رئيس الجمهورية على تنمية مستوى التعاون الاقتصادي بين طهران وباكو لاسيما في مجال الاتصالات والتقنيات الحديثة، مضيفا: في ضوء المجالات المناسبة جدا لانتاج البرمجيات واجهزة الحاسوب في ايران، فاننا على استعداد لنقل تجاربنا في مجال تقنية الاتصالات، واقامة تعاون مشترك في هذا المجال مع جمهورية اذربيجان.

بدوره اعرب وزير النقل والاتصالات والتقنيات الحديثة في جمهورية اذربيجان "رامين قلي زاده" في هذا اللقاء عن ارتياحه لتطوير التعاون بين طهران وباكو، وقال: ان جمهورية اذربيجان تسعى الى تعزيز تعاونها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في شتى المجالات ومن بينها النقل والتجارة الالكترونية والشؤون الجمركية والبريد.

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