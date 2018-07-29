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قاهرة تكشف ملابسات حادث قطار أسوان

قاهرة تكشف ملابسات حادث قطار أسوان
الأحد ٢٩ يوليو ٢٠١٨ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

كشفت وزارة النقل المصرية، اليوم الأحد 29 يوليو/ تموز، ملابسات حادث خروج قطار أسوان عن القضبان في الساعات الأولى من صباح اليوم.

العالم- مصر

وقالت المركز الإعلامي لوزارة النقل المصرية، إن وزير النقل هشام عرفات، اتخذ قرارا بتكليف المهندس أشرف محمد رسلان بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وقال المركز في بيانه "فور وقوع حادث خروج 8 عربات من قطار رقم 982 القادم من القاهرة إلى أسوان عن القضبان قبل دخوله محطة سلوا بمركز كوم أمبو، أعلن اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان عن تشكيل مركز عمليات ميدانى بموقع الحادث".

وأشارت الوزارة إلى أن مركز العمليات اهتم بإدارة الأزمة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، للسيطرة على تداعيات الحادث.

وأوضح أنه بالتنسيق مع مسؤولى وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، تم على الفور الاستعانه بونش رافع من محطة الأقصر، لرفع العربات التى خرجت عن القضبان.

وقالت إنه تم الدفع بعدد 17 سيارات إسعاف، للتعامل مع الحالات المصابة، والتى وصل عددها إلى 6 حالات، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى، حيث تلقوا العلاج اللازم وتم خروجهم  بعد تماثلهم للشفاء.

كما وجه مجدى حجازى، بسرعة توفير العدد الكافى من وسائل النقل البديلة من أتوبيسات، وغيرها للاستعانة بها لنقل الركاب من أسوان ودراو وكوم أمبو إلى إدفو والعكس، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والمؤسسات والشركات ومنظمات المجتمع المدنى.

وقالت: "حركة القطارات بدأت بشكل مؤقت من إدفو إلى القاهرة والعكس، لحين الإنتهاء بالكامل من رفع العربات التى خرجت عن القضبان وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها".

كما أعلنت هيئة السكك الحديدة في بيان منفصل، أن حركة تشغيل القطارات على خط "القاهرة/السد العالي" منتظمة من القاهرة حتى إدفو.

وتابع "يتم تدوير القطارات القادمة من القاهرة من محطتي الأقصر وإدفو، وتم التنسيق بين وزارة النقل ومحافظة أسوان لتوفير أتوبيسات لنقل الركاب من محطة أسوان حتى محطة إدفو والعكس".

كما أوضحت هيئة السكة الحديد أن أوناش الرفع متواجدة بمكان خروج عربات قطار رقم 982، وسيتم بدأ عملها فور انتهاء معاينة النيابة.

كما قرر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، تشكيل لجنة فنية برئاسة نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للسلامة وعضوية كل من  رئيس الإدارة المركزية لتنظيم سلامة النقل بالوزارة ومعاون وزير النقل لشئون السكك الحديدية ورئيس الإدارة المركزية لهندسة السكة ورئيس الإدارة المركزية لصيانة المناطق.

وأوضح أن اللجنة ستهتم ببحث أسباب خروج جرار وبعض عربات قطار رقم ٩٨٢ مكيف القاهرة اسوان عن القضبان  بين محطتي سِلَوِي وكاجوج على خط القاهرة السد العالي.

 

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