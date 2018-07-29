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بالفيديو.. طالب سعودي يبعد علم بلاده عن الإسرائيلي ويصطف مع نظيره الإيراني

الأحد ٢٩ يوليو ٢٠١٨ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

شهدت مراسم تقليد الفائزين في أولمبياد الكيمياء الدولي حادثا لافتا حيث أبعد الطالب السعودي، بدر سلمان الملحم، علم بلاده عن علم إسرائيل الذي كان يحمله المشارك الإسرائيلي.

العالم - السعودية 

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو سجل خلال مراسم التقليد ويظهر الملحم وهو يغير مكانه حين كان يرفع علم بلاده بعد أن اقترب منه الطالب الإسرائيلي للوقوف بجانبه.

انتقل الملحم إلى الطرف الآخر من صف الطلاب الموجودين على المسرح ووقف إلى جانب طالب إيراني كان أيضا يحمل علم بلاده.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن الملحم أحرز الميدالية الفضية في الأولمبياد الدولي للكيمياء الذي أقيم في التشيك وسلوفاكيا واختتم اليوم الأحد 29 يوليو، كما حصدت السعودية بالإضافة إلى ذلك نتيجة هذه المسابقة 3 برونزيات.

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