البث المباشر

النمسا تتخذ قرارا جديدا بشأن السوري عمر السومة

النمسا تتخذ قرارا جديدا بشأن السوري عمر السومة
الإثنين ٣٠ يوليو ٢٠١٨ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

العالم - رياضة

أعلنت ادارة نادي الأهلي السعودي لكرة القدم أمس الأحد، رسميا عن انتهاء أزمة تأشيرة دخول الدولي السوري عمر السومة إلى النمسا، للالتحاق بالمعسكر الذي يجريه فريقه حاليا هناك.

ونشر النادي السعودي "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيها: "صدرت قبل قليل التأشيرة الخاصة بدخول الكابتن عمر السومة إلى النمسا، وذلك عبر السفارة النمساوية في الرياض، وسيتواجد اللاعب يوم غد في المعسكر".

ويستعد نادي الأهلي، بقيادة مدربه الأرجنتيني بابلو غويدي، للموسم الجديد من خلال معسكر مقام حاليا في النمسا، حيث خاض عدة مباريات ودية هناك.

روابط ذات صلة

بالصورة.. السومة يوجه رسالة "قاسية" لإدارة الأهلي السعودي

عمر السومة يؤسس شركتين في سوريا

عمر السومة يحسم أمر بقائه مع الأهلي

شاهد... صورة السومة مع عائلة الرئيس الأسد تشعل المواقع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شاهد اندلاع حريق في مطار الملك خالد الدولي بالرياض

ايران وروسيا تبحثان آخر التطورات في سوريا

مساعد وزير الصناعة.. 4600 وحدة صناعية قيد الانشاء في ايران

عقوبات اميركا المفروضة على روسيا "ستبقى على حالها"!

نشرة بانوراما: "ايران لن تتفاوض مع واشنطن" و"لا قبول لخطاب ملك المغرب"

في تغريدة جديدة له.. محمد علي الحوثي يتحدث عن فشل سعودي جديد

في جبهات الحدود.. إعلام العدوان السعودي يعترف بهلاك 4 عسكريين سعوديين

الخبر وإعرابه: ترامب مستعد للحوار مع ايران دون اي شروط مسبقة

اغتيال قيادي في قوات طارق عفاش وتظاهرات تعم قواته

ترامب: مستعد للقاء الرئيس الإيراني بدون شروط مسبقة

الجيش السوري يؤمن الحدود مع الجولان السوري المحتل

تقرير خاص.. جیش الاحتلال یعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية(فيديو)

تقرير خاص.. تواصل احتجاجات البصرة للمطالبة بتوفير الخدمات(فيديو)

تقرير خاص.. الملك المغربي يعترف بوجود مشاكل اقتصادية(فيديو)

ما لاتعرفه عن "داء السيلياك" وأعراضه...دولة عربية لها حصة الاسد!

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30 بتوقيت غرينتش

ملخص - حديث البحرين _ اسقاط الجنسية ومحاولة الغاء الانتماء الوطني

هل تتجه مسكو نحو اتفاق مع الغرب حول اللاجئين السوريين؟ لافروف يجيب..

بتعاون أوروبي... قطر تضم 7 قطع حربية من "الجيل الجديد" لجيشها

الأکثر مشاهدة