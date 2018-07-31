أحمد طعمة سيناقش في سوتشي "إدلب واللجنة الدستورية"

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وقال طعمة في حديث لوكالة “سبوتنيك” الأحد “نعم اتخذنا قرارا بالمشاركة في محادثات سوتشي، وسيكون الوفد برئاستي”.

وأضاف أن “جدول الأعمال المقترح سيكون به 3 أمور أساسية وهي موضوع إدلب و اللجنة الدستورية وموضوع المعتقلين”.

وحول إضافة بند إلى جدول الأعمال يناقش عودة اللاجئين السوريين قال طعمة “هذا متوقع، هو من البنود الروسية المطروحة…هذا ملف جديد و نحن لم نبلغ رسميا أنه سيكون على أجندة الاجتماع، صاحب الفكرة هو الجانب الروسي و سنسمع ما يقوله الجانب الروسي”.

وأشار طعمة إلى اعتقاده بإمكانية التوصل إلى آلية بخصوص ملف المعتقلين قائلا: “المسألة هي الوصول إلى الآلية، فملف المعتقلين مر بمراحل، الأولى كانت تقديم المذكرة فيما يتعلق بالمعتقلين، وثانيا تشكيل مجموعة العمل التي ستدرس الآلية، يعتقد أنه يمكن في هذا الاجتماع أن يتم التوافق حول الآلية”.

وبخصوص ماذا سيناقش تحديدا بخصوص إدلب أوضح طعمة “بالنسبة لنا، نحن نريد استمرار مناطق خفض التصعيد وإيجاد حل للمجموعات المتشددة، والانتقال نحو تحويلها من مناطق خفض تصعيد إلى وقف إطلاق نار”.

وتنطلق صباح اليوم الاثنين محادثات سوتشي حول سوريا بصيغة أستانا، كما أقرها البيان الختامي لجولة أستانا التاسعة، وتستمر على مدى يومين، حيث من المتوقع أن يشهد اليوم الأول جلسات حوار مغلقة ثنائية وثلاثية، فيما يشهد اليوم الثاني جلسة عامة يتلى فيها البيان الختامي للمحادثات.