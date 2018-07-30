دي ميستورا يناقش إنشاء لجنة "دستورية" خارج إطار "أستانا"

العالم - سوريا

وحسب "سبوتنيك"، قال المصدر: "ربما تعقد مباحثات منفصلة حول اللجنة الدستورية، لكن خارج إطار أستانا"، موضحا بان هذا الأمر يعود لأسباب "لوجيستية"، حسب قوله.

وأضاف المصدر: "كان من المقرر أن يعقد هذا اللقاء قريبا في جنيف، إلا أنه سيكون أكثر ملائمة عقد اللقاء المذكور في سوتشي، نظراً لحضور جميع المشاركين هنا.

يذكر أن الجولة العاشرة للمباحثات في صيغة "أستانا" تنطلق في سوتشي اليوم الإثنين، وتستمر على مدى يومين. ويشارك فيها وفود الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا (روسيا الاتحادية وإيران وتركيا) والأمم المتحدة، بالإضافة إلى الحكومة السورية والمعارضة.

وقد وصل مستشار المبعوث الأممي، فيتالي نعومكين، المشرف عن روسيا على قضية تشكيل اللجنة السورية الدستورية على مستوى الخبراء، إلى سوتشي.