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في مدينة "سوتشي" الروسية..

بدء محادثات الجولة العاشرة حول سوريا في صيغة أستانا

بدء محادثات الجولة العاشرة حول سوريا في صيغة أستانا
الإثنين ٣٠ يوليو ٢٠١٨ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

بدأت الجولة العاشرة من محادثات "ستانا" التي تعقد في مدينة "سوتشي" الروسية بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري والوفود الأخرى.

العالم - سوريا

ومن المقرر عقد لقاءات بين وفود الدول الضامنة لعملية أستانا “روسيا وإيران وتركيا” والوفود المشاركة.

ويشارك في الاجتماع إلى جانب وفود الدول الثلاث الضامنة لعملية "أستانا" وفد من الأمم المتحدة ووفد “المعارضة”.

وكانت العاصمة الكازاخستانية أستانا استضافت تسعة اجتماعات حول سوريا كان آخرها في الرابع عشر والخامس عشر من أيار الماضي وأكدت الدول الثلاث الضامنة في ختامه التزامها الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.

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