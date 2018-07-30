تعزيز التعاون بين الحرس الثوري والقوات المسلحة لهذه الدولة العربية..

توصل حرس الثورة الاسلامية والقوات المسلحة العمانية الى اتفاق يقضي بتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.

وجرى هذا الإتفاق صباح اليوم الإثنين، خلال لقاء الوفد الطبي والعلاجي للقوات المسلحة العمانية الذي يترأسه مساعد رئيس الخدمات الطبية للقوات المسلحة العمانية العقيد 'علي بن سالم الحارثي'، مع مساعد شؤون الصحة والإغاثة والعلاج والتعليم الطبي في الحرس الثوري العميد 'أحمد عبداللهي'.

واعتبر العميد عبد اللهي هذا اللقاء بأنه فصل جديد في علاقات القوات المسلحة للبلدين في مجال الصحة والعلاج مصرحا، ان معاونية الصحة والعلاج للحرس الثوري، مستعدة لنقل تجاربها القيمة في مختلف المجالات الطبية المكتسبة خلال فترة الدفاع المقدس بما في ذلك توظيف الطاقات المحلية والكوادر البشرية المختصة والكفوءة، الى القوات المسلحة للبلد الصديق والجار، عمان.

بدوره، قال العقيد الحارثي، ان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية طالما تمتعت بتجارب جيدة في مجال الصحة والعلاج قائلا، 'نحن سنستفيد من التجارب القيمة للقوات المسلحة الإيرانية في مختلف مجالات الصحة والعلاج'.

وبعد هذا اللقاء، زار الوفد الطبي للقوات المسلحة العمانية مستشفى بقية الله (عج) للإختصاصات الدقيقة ومستشفى جماران للقلب.



