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سفير المانيا لدى طهران :

برلين تدعم ايران في الاتفاق النووي

برلين تدعم ايران في الاتفاق النووي
الإثنين ٣٠ يوليو ٢٠١٨ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

انتقد السفير الالماني لدى طهران ميشائيل كلور برشتولد ممارسات الرئيس الاميركي دونالد ترامب في عدم الالتزام بالتعهدات الدولية بما فيها الاتفاق النووي وباقي المعاهدات الدولية وقال ان المانيا والكثير من الدول الاوروبية تعارض الاجراءات الاميركية وان ممارسات اميركا من شانها زعزعة الاستقرار والامن في العالم.

العالم - ايران

وقال السفير الالماني لدى لقائه اليوم الاثنين رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي النائب حشمت فلاحت بيشه ان المانيا والاتحاد الاوروبي يعتبران ان الحظر الاميركي ضد طرف ثالث يتعارض مع القوانين الدولية ويدينان هذا الاجراء الاميركي .

واكد ان المانيا تدعم ايران في الاتفاق النووي وتدعو الى بقاء هذا الاتفاق وتسعى الى بقاء طريق العلاقات الاقتصادية مع ايران مفتوحا.

وافاد بان بلاده تامل في ان تتمكن ايران وعبر اجراءات الاتحاد الاوروبي من الحصول على جميع الامتيازات المدرجة في الاتفاق النووي.

واعرب عن امله في ختام اللقاء في ان تترك الاجراءات الاوروبية حيال اميركا تاثيرها على بقاء الاتفاق الاوروبي .

بدوره اشار رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية الايرانية الى العلاقات الجيدة والتاريخية بين ايران والمانيا وقال ان تعاون البلدين في مختلف المجالات كان في سياق ضمان مصالح شعبي البلدين .

واعتبر فلاحت بيشة، مستوى التبادل التجاري بين البلدين بانه ليس بالمستوى المتوخى وقال ان بامكان ايران والمانيا النهوض بمستوى العلاقات الاقتصادية والصناعية بينهما عبر استثمار الطاقات والقدرات المتاحة لديهما في مختلف المجالات .

واعتبر عدم التزام ترامب بتعهداته الدولية ومنها الخروج من الاتفاق النووي، مسعى اخر لزعزعة الامن واثارة الازمات في المنطقة والعالم وقال ان انهيار الاتفاق النووي سينقل التوتر الامني الى حدود اوروبا ايضا .

كما قال ان ايران تعتبر مساعي الاتحاد الاوروبي بما فيها حزمة المقترحات بانها مؤثرة لصون الاتفاق النووي وهي ترصد تحركات جميع الاطراف في الاتفاق النووي، داعيا الى اتخاذ خطوات عملية من جانب الاتحاد الاوروبي في اطار حزمة المقترحات.

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