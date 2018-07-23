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النائب في مجلس الشورى الاسلامي:

لجنة الامن القومي النیابیة تناقش تقریر الخارجیة حول الاتفاق النووي

لجنة الامن القومي النیابیة تناقش تقریر الخارجیة حول الاتفاق النووي
الإثنين ٢٣ يوليو ٢٠١٨ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسیاسة الخارجیة في مجلس الشورى الاسلامي 'علي نجفي خوشرودي' ان اللجنة النیابیة ستناقش الاسبوع القادم تقریر وزارة الخارجیة العاشر حول تنفیذ الاتفاق النووي.

العالم - ايران

وفي تصریح اعلامي الیوم الاثنین، اوضح نجفي خوشرودي ان مناقشة التقریر لدى اللجنة النیابیة للامن القومي والسیاسة الخارجیة سیتم یوم الاحد او الثلاثاء من الاسبوع المقبل.
ولفت الى ان مساعدي وزیر الخارجیة سیحضرون الاجتماع هذا، لشرح التقریر من جوانبه المختلفة؛ مردفا ان هناك احتمال بمشاركة وزیر الخارجیة ایضا في هذا الاجتماع.
واشار النائب في مجلس الشورى الاسلامي الى ان اعضاء لجنة الامن القومی والسیاسة الخارجیة استعرضوا، امس، بعض القضایا بشأن نتائج التقریر نصف السنوي الرابع للجنة النیابیة حول الاتفاق النووي؛ على ان یتم الحسم في هذا الخصوص لاحقا.
یذكر ان الخارجیة الایرانیة سلّمت بتاریخ 17 یولیو الماضي، التقریر ربع السنوی العاشر حول تنفیذ الاتفاق النووي الى لجنة الامن القومي والسیاسة الخارجیة في مجلس الشورى الاسلامي.

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