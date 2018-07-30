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برلين تسلم موسكو العقل المدبر لمهربي الكوكايين من الأرجنتين إلى روسيا

برلين تسلم موسكو العقل المدبر لمهربي الكوكايين من الأرجنتين إلى روسيا
الإثنين ٣٠ يوليو ٢٠١٨ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

سلمت ألمانيا الحكومة الروسية أندريه كوفالتشوك، العقل المدبر المفترض لتهريب شحنات من الكوكايين من الأرجنتين إلى روسيا، حسبما أفاد محاميه، فلاديمير جيريبينكوف.

العالم - أوروبا

وفي تصريح لوكالة "تاس" الروسية، الاثنين، أكد جيريبينكوف أن موكله موجود حاليا في مركز الاحتجاز الاحتياطي بسجن "ماتروسكايا تيشينا" في موسكو، ووُجِّهت إليه التهمة بتهريب المخدرات، مضيفا أن موكله رفض الإدلاء بشهاداته بسبب إرهاقه.

ولم يكشف جيريبينكوف عن الموعد الدقيق الذي تم فيه نقل كوفالتشوك إلى روسيا، بينما محاموه في ألمانيا استأنفوا هذا القرار، لكونهم على غير دراية بعملية التسليم.

وأواخر فبراير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أجهزة الأمن في روسيا والأرجنتين خاضت عملية مشتركة لقطع قناة توريد شحنة كبيرة من المخدرات إلى الأسواق السوداء الأوروبية. وبحسب الوزارة فقد كانت الشحنة من الكوكايين بمقدار 362 كيلوغراما، تم العثور عليها في أحد مباني السفارة الروسية في بوينس آيرس، تعود لأحد الموظفين الفنيين في البعثة الدبلوماسية الروسية الذي كان وقتها قد أكمل مدة خدمته في العاصمة الأرجنتينية.

وأسفرت التحقيقات في القضية عن توقيف ستة أشخاص، ثلاثة منهم في روسيا واثنان في الأرجنتين وواحد في ألمانيا، وهو كوفالتشوك الذي يعتبر العقل المدبر لعصابة المهربين.

المصدر: RT

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