روسيا تفوز على أوكرانيا في نزاع تجاري

العالم - أوروبا

وتقدمت أوكرانيا في أكتوبر 2015 بدعوى إلى منظمة التجارة العالمية، بعد أن فرضت روسيا قيودا على عربات القطارات وأجهزة تحويل سكك الحديد وقطع غيار أخرى.

وزعمت كييف في الدعوى أن روسيا تفرض منذ 2013 قيودا على هذه المنتجات، ما يعد انتهاكا لقواعد منظمة التجارة العالمية، على حد تعبيرها.

وبذلك تكون روسيا قد فازت بثاني نزاع تجاري ضد أوكرانيا في المنظمة، حيث حكمت منظمة التجارة العالمية في يوليو لصالح روسيا فيما يتعلق بقضية الرسوم الجمركية المفروضة من قبل السلطات الأوكرانية على نترات الأمونيوم ذات المنشأ الروسي.

المصدر: RT