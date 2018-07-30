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ترامب: مستعد للقاء الرئيس الإيراني بدون شروط مسبقة
الإثنين ٣٠ يوليو ٢٠١٨ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استعداده للقاء نظيره الإيراني، حسن روحاني، بدون شروط مسبقة.
العالم - ايران
يتبع...
تصنيف :
إیران
سياسة
الأميرکيتان
كلمات دليلية :
الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
حسن روحاني
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