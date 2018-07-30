العالم - بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

في ملف بانوراما الاول.. ايران تؤكد الا تفاوض مع الادارة الاميركية الحالية، لانها اثبتت عدم جدارتها بالثقة وفي نفس الوقت لا تعتبر طرفا مطمئنا لاي عمل، وترى ايران ايضا ان هذه الادارة تستخدم شتى الوسائل لاستهداف الاقتصاد الايراني.

في ملفِ بانوراما الثاني ... الملك المغربي محمد السادس وفي خطاب العرش، يعترف بالمشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد، لكن الاعتراف لم يلق قبولا من الاكثرية المغربية، لانه جاء خاليا من العفو العام المنتظر عن قادة حراك الريف لا سيما ناصر الزفزافي. ولم يضع الحلول للازمات الاقتصادية والحياتية التي تعصف بالبلاد.

غرفة أخبار العالم

