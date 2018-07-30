البث المباشر

نشرة بانوراما: "ايران لن تتفاوض مع واشنطن" و"لا قبول لخطاب ملك المغرب"

نشرة بانوراما:
الإثنين ٣٠ يوليو ٢٠١٨ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

نشرة "بانوراما" تأتيكم في بث مباشر كل ليلة في الساعة 11:30 مساء بتوقيت طهران وستتناول هذه الليلة "تأكيد ايران عدم التفاوض مع الادارة الاميركية الحالية، لانها اثبتت عدم جدارتها بالثقة" و"خطاب ملك المغرب لم يلق قبولا لانه جاء خاليا من العفو العام المنتظر عن قادة حراك الريف".

العالم - بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

في ملف بانوراما الاول..  ايران تؤكد الا تفاوض مع الادارة الاميركية الحالية، لانها اثبتت عدم جدارتها بالثقة وفي نفس الوقت لا تعتبر طرفا مطمئنا لاي عمل، وترى ايران ايضا ان هذه الادارة تستخدم شتى الوسائل لاستهداف الاقتصاد الايراني.

في ملفِ بانوراما الثاني ... الملك المغربي محمد السادس وفي خطاب العرش، يعترف بالمشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد، لكن الاعتراف لم يلق قبولا من الاكثرية المغربية، لانه جاء خاليا من العفو العام المنتظر عن قادة حراك الريف لا سيما ناصر الزفزافي. ولم يضع الحلول للازمات الاقتصادية والحياتية التي تعصف بالبلاد.

غرفة أخبار العالم 
 

روابط ذات صلة

بانوراما: عهد التميمي الى الحرية والاصرار على مقاومة الاحتلال

بانوراما: اللواء سليماني يتوعد ترامب بمفاجأت ان غامر بحرب

بانوراما: سباق بین قطر ودول الحصار لاستمالة الغرب كل لمصلحته

بانوراما: سوريا.. انتصارات الجنوب والتماس مع الجولان المحتل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

نشرة بانوراما: "ايران لن تتفاوض مع واشنطن" و"لا قبول لخطاب ملك المغرب"

في تغريدة جديدة له.. محمد علي الحوثي يتحدث عن فشل سعودي جديد

في جبهات الحدود.. إعلام العدوان السعودي يعترف بهلاك 4 عسكريين سعوديين

الخبر وإعرابه: ترامب مستعد للحوار مع ايران دون اي شروط مسبقة

اغتيال قيادي في قوات طارق عفاش وتظاهرات تعم قواته

ترامب: مستعد للقاء الرئيس الإيراني بدون شروط مسبقة

الجيش السوري يؤمن الحدود مع الجولان السوري المحتل

تقرير خاص.. جیش الاحتلال یعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية(فيديو)

تقرير خاص.. تواصل احتجاجات البصرة للمطالبة بتوفير الخدمات(فيديو)

تقرير خاص.. الملك المغربي يعترف بوجود مشاكل اقتصادية(فيديو)

ما لاتعرفه عن "داء السيلياك" وأعراضه...دولة عربية لها حصة الاسد!

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30 بتوقيت غرينتش

ملخص - حديث البحرين _ اسقاط الجنسية ومحاولة الغاء الانتماء الوطني

هل تتجه مسكو نحو اتفاق مع الغرب حول اللاجئين السوريين؟ لافروف يجيب..

بتعاون أوروبي... قطر تضم 7 قطع حربية من "الجيل الجديد" لجيشها

تقرير خاص.. طهران: لا تفاوض مع واشنطن(فيديو)

القوات العراقية تطهر معمل غاز وترفع مخلفات لـ"داعش" غربي البلاد

ايرلندا تثمن دور إيران في ضمان الأمن للمنطقة

شبكة خطوط نقل الغاز الايرانية الاكبر في الشرق الاوسط

الأکثر مشاهدة