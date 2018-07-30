4600 وحدة صناعية قيد الانشاء في ايران

العالم - ايران

وقال نجفي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة 'ارنا' الاثنين على هامش زيارته التفقدية لمصنع البتروكيمياويات قيد الانشاء في مدينة خمين بالمحافظة المركزية (وسط)، ان تدشين هذه الوحدات الصناعية يوفر 74 الف فرصة عمل جديدة في المدن الصناعية بالبلاد.

واضاف، ان مصنع بتروكيمياويات خمين يعد من الوحدات الصناعية الكبري في البلاد وهو الان قيد الاكتمال باستثمارات القطاع الخاص ومن دون الاستفادة من التسهيلات.

وقال نجفي، ان هذه الوحدة الصناعية تمضي مراحل اكتمالها النهائية ويتم فيها استخدام احدث التكنولوجيات الاوروبية.

واوضح مساعد وزير الصناعة بان هنالك الان 82 الف وحدة صناعية ناشطة في البلاد، وان اكثر من 92% منها هي وحدات صغيرة ومتوسطة.

وقال نجفي بانه تم خلال العام الماضي تنفيذ 36 مشروعا بقيمة مليارين و800 مليون دولار بمشاركة المستثمرين الاجانب في القطاع الصناعي بالبلاد وان غالبية هذه المشاريع قد تم تدشينها.