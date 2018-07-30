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مساعد وزير الصناعة..

4600 وحدة صناعية قيد الانشاء في ايران

4600 وحدة صناعية قيد الانشاء في ايران
الإثنين ٣٠ يوليو ٢٠١٨ - ١١:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني صادق نجفي بان هنالك في الوقت الحاضر 4600 وحدة صناعية صغيرة ومتوسطة في المدن الصناعية في انحاء البلاد قيد الانشاء، لافتا الى ان هذه الوحدات حققت تقدما في الاعمال الانشائية بنسبة اكثر من 70% اجمالا.

العالم - ايران

وقال نجفي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة 'ارنا' الاثنين على هامش زيارته التفقدية لمصنع البتروكيمياويات قيد الانشاء في مدينة خمين بالمحافظة المركزية (وسط)، ان تدشين هذه الوحدات الصناعية يوفر 74 الف فرصة عمل جديدة في المدن الصناعية بالبلاد.

واضاف، ان مصنع بتروكيمياويات خمين يعد من الوحدات الصناعية الكبري في البلاد وهو الان قيد الاكتمال باستثمارات القطاع الخاص ومن دون الاستفادة من التسهيلات.

وقال نجفي، ان هذه الوحدة الصناعية تمضي مراحل اكتمالها النهائية ويتم فيها استخدام احدث التكنولوجيات الاوروبية.

واوضح مساعد وزير الصناعة بان هنالك الان 82 الف وحدة صناعية ناشطة في البلاد، وان اكثر من 92% منها هي وحدات صغيرة ومتوسطة.

وقال نجفي بانه تم خلال العام الماضي تنفيذ 36 مشروعا بقيمة مليارين و800 مليون دولار بمشاركة المستثمرين الاجانب في القطاع الصناعي بالبلاد وان غالبية هذه المشاريع قد تم تدشينها.

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