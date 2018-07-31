ناشطة يهودية: انتخاب كوربين رئيسا لوزراء بريطانيا سيسبب خروجا جماعيا لليهود!

العالم - أوروبا

وفي مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الاثنين، قالت كلاف إنها لا ترى خطرا يهدد اليهود في بريطانيا في الوقت الحالي، لكنها اعتبرت أن "الشعب اليهودي في هذا البلد قلق جدا من معاداة السامية وكثافة وجودها في (صفوف) حزب العمال".

وحملت كلاف زعيم الحزب، جيريمي كوربين، قدرا كبيرا من المسؤولية عن ذلك، قائلة إنه كان "ناشطا ضد إسرائيل منذ شبابه".

ويعرف كوربين في بريطانيا بدعمه لحملات مقاطعة إسرائيل وإبداء تعاطفه لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.

وذكّرت كلاف بأن كوربين وصف إسرائيل بـ"الدولة المارقة" بعد حادث "مافي مرمرة" الدموي في العام 2010، مشيرة إلى أن زعيم حزب العمال البريطاني لا يعتبر إسرائيل بين الأمم الغربية الديمقراطية.

وردا على سؤال عما إذا كانت تتوقع نزوح أعداد كبيرة من اليهود البريطانيين إلى إسرائيل على غرار ذاك الذي شهدته فرنسا وسط تصاعد مظاهر معاداة السامية هناك، قالت كلاف: "لا أعتقد أن اليهود البريطانيين ينوون المغادرة بكثرة، لكن إذا أصبح كوربين في يوم من الأيام رئيسا للوزراء، فحينها سيكون هناك خروج جماعي (لليهود) من البلاد".