"إبرة" دقيقة تضاعف إمكانيات الجيشين المصري والجزائري

العالم - مصر

ويحسب لها أنها أسقطت عددا كبيرا من الطائرات المعادية خلال مختلف الحروب في أنحاء العالم.

والآن تحارب مدافع "شيلكا" في سوريا ولكنها تستخدم هناك لتدمير الأهداف الأرضية في الغالب.

وتعد "شيلكا" من الآليات المسنة، حيث أنها خرجت إلى حيز الوجود في عام 1964. ولا تتخلى جيوش العديد من الدول، مع ذلك، عنها بل تسعى إلى تحديثها.

وتحتفظ القوات المسلحة المصرية، مثلا، بـ350 آلية "شيلكا"، مستعينة بـ230 منها في خفر المطارات العسكرية، حسب موقع "فيستنيك". ولا غرو، والحالة هذه، أن المصريين قرروا تجديد شباب الآليات الأسطورية من خلال تزويدها بصواريخ "إيغلا" (هذه الكلمة الروسية تعني الإبرة) المتطورة وهو ما زاد إمكانيات "شيلكا" لمكافحة الطائرات والمروحيات إلى حد كبير حتى أنه بات بإمكانها ضرب الأهداف على مسافة 5000 متر وعلى ارتفاع 3500 متر.

وأقبلت الجزائر على تطوير آلياتها "شيلكا" بنفس الطريقة. وقد بدأت القوات الجزائرية تستلم الآليات المطوَّرة.