البث المباشر
مصدر عسكري يمني: إطلاق صاروخ زلزال2 على تجمعات لمرتزقة تحالف العدوان في جبهة الشمايتين بمديرية الصلو في تعز
مراسل العالم: رفع علم السوري في مدينة نوى بريف درعا الشمالي الغربي، وسط تجمع شعبي حاشد
مراسل العالم: وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري يعقد اجتماعا مع مبعوث الامم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا في إطار الجولة العاشرة من محادثات أستانا المنعقدة في سوتشي
مراسل العالم: وصول حافلات إلى ممر قرية أوفانيا بريف القنيطرة، لإخراج الإرهابيين من بلدة جباتا الخشب إلى الشمال السوري
مراسل العالم:خروج 6 حافلات من ممر قرية أوفانيا بالقنيطرة تقل 198 مسلحاً من رافضي التسوية وأُسرهم باتجاه الشمال السوري
مصرع 569 شخصا بسبب الأمطار الموسمية في الهند
مراسل العالم: الجهات المختصة تعثر على اسلحة وذخيرة من بينها قنابل اسرائيلية من مخلفات الارهابيين في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم في ريف دمشق
إصابة مجندة بجيش الاحتلال خلال مواجهات بالدهيشة
شرطة ديالى: اعتقال المتورطين بسرقة رواتب مدرسة في الخالص
الخارجية الروسية: رفض أمريكا حضور سوتشي محاولة للتقليل من صيغة أستانة

علماء يتنبؤون بوقوع كارثة عالمية بحلول عام 2100!!

علماء يتنبؤون بوقوع كارثة عالمية بحلول عام 2100!!
الثلاثاء ٣١ يوليو ٢٠١٨ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

سيصل المحيط العالمي إلى الحد الأقصى من التحمض، بحلول عام 2100، مما سيؤدي إلى اختفاء النظم الإيكولوجية البحرية.

العالم - علوم وتكنولوجيا 

وستبدأ الكارثة العالمية للمحيط العالمي في أقل من 100 عام، بحسب ما ذكره علماء جامعة كارديف، في بريطانيا.

ووفقاً للخبراء، فإن مستوى الحموضة سيكون 7.8 بحلول عام 2100، وبذلك سيتغلب على الرقم القياسي، على ما كان عليه قبل 14 مليون سنة أخرى.

ولاكتشاف هذه الحقيقة، كان على العلماء دراسة تاريخ المحيط العالمي على مدى 22 مليون سنة مضت.

وترتبط هذه الزيادة الكبيرة في مستوى الحموضة بزيادة في مستوى ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض، الذي يذوب في المحيط.

ووفقا للعلماء، أول من سيتأثر سلبيا هي الشعاب المرجانية التي تشكل نظما إيكولوجية بحرية كاملة، والجدير بالإشارة أن هذه الخسائر ستشكل خطورة على وجود الحياة البحرية الأخرى.

وفي سياق آخر، قال العلماء، إن درجات حرارة الأرض بدأت بالارتفاع، وهذا ما قد ينذر بنهاية قريبة للعالم.

روابط ذات صلة

دراسة تكشف عدد القنابل النووية القادرة على إحداث كارثة عالمية

كارثة عالمية تغرق المدن الأمريكية الكبرى!

الأرض والبشرية على موعد نهائي لتفادي كارثة عالمية!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بعد الرفض الايراني لدعوة ترامب للحوار الخارجية الاميركية تعلن موقفها من اجراء حوار مع ايران

فشل تجربة صاروخ باليستي أمريكي عابر للقارات

العبادي: نعمل مع الكتل السياسية على اعداد برامج موحدة للاصلاح

ظريف: على اميركا ان تلوم نفسها للانسحاب من الاتفاق النووي

بلجيكا.. رجل يفجر نفسه في ملعب كرة قدم

رد صارم للحرس الثوري على رغبة ترامب للتفاوض مع ايران

في لبنان.. قطار عودة النازحين السوريين انطلق

إجتماع سوتشي ووحدة الاراضي السورية

احصائية حول عدد قتلى وجرحى المرتزقة في معركة الساحل

"الناتو العربي" ماذا يريد ترامب منه؟!

لغة الجسد.. أسرار ودلالات !

التطورات الميدانية في جبهات الساحل الغربي 

مراسل العالم: تحرير محافظة درعا بالكامل من رجز داعش والجماعات المسلحة +فيديو

الشيخ جوعان شقيق أمير قطر يرد على جوزيف بلاتر !

البرلمان الفرنسي يصوت على نزع الثقة عن حكومة ماكرون

أوسلو تطالب الاحتلال الااسرائيلي بتوضيحات.. ماالسبب؟

القحوم: مصلحة مباشرة لواشنطن باستمرار العدوان على اليمن

المعارض السوري رياض الترك يهرب إلى فرنسا

مطالبات أممية بالافراج عن الناشطين السلميين في السعودية+فيديو

العراق.. دعوات لتشكيل حكومة وطنية بعيدة عن الطائفية

الأکثر مشاهدة