البث المباشر
مصدر عسكري يمني: إطلاق صاروخ زلزال2 على تجمعات لمرتزقة تحالف العدوان في جبهة الشمايتين بمديرية الصلو في تعز
مراسل العالم: رفع علم السوري في مدينة نوى بريف درعا الشمالي الغربي، وسط تجمع شعبي حاشد
مراسل العالم: وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري يعقد اجتماعا مع مبعوث الامم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا في إطار الجولة العاشرة من محادثات أستانا المنعقدة في سوتشي
مراسل العالم: وصول حافلات إلى ممر قرية أوفانيا بريف القنيطرة، لإخراج الإرهابيين من بلدة جباتا الخشب إلى الشمال السوري
مراسل العالم:خروج 6 حافلات من ممر قرية أوفانيا بالقنيطرة تقل 198 مسلحاً من رافضي التسوية وأُسرهم باتجاه الشمال السوري
مصرع 569 شخصا بسبب الأمطار الموسمية في الهند
مراسل العالم: الجهات المختصة تعثر على اسلحة وذخيرة من بينها قنابل اسرائيلية من مخلفات الارهابيين في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم في ريف دمشق
إصابة مجندة بجيش الاحتلال خلال مواجهات بالدهيشة
شرطة ديالى: اعتقال المتورطين بسرقة رواتب مدرسة في الخالص
الخارجية الروسية: رفض أمريكا حضور سوتشي محاولة للتقليل من صيغة أستانة

البحرية البريطانية أنقذت منفذ تفجير مانشستر من الحرب في ليبيا

البحرية البريطانية أنقذت منفذ تفجير مانشستر من الحرب في ليبيا
الثلاثاء ٣١ يوليو ٢٠١٨ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل الإعلام البريطانية أن سلمان عبيدي، منفذ التفجير الانتحاري في مدينة مانشستر في 22 مايو 2017، سبق أن أنقذ من الحرب الدائرة في ليبيا من قبل قوات بحرية المملكة المتحدة.

العالم - حوادث

وأفادت صحيفة "غارديان" البريطانية بأن سلمان عبيدي البالغ من العمر 19 عاما وشقيقه الأصغر هاشم، كانا بين أكثر من 100 مواطن بريطاني تم إجلاؤهم من العاصمة الليبية طرابلس في أغسطس 2014 على متن سفينة Enterprise بسبب التصعيد العسكري في البلاد.

وأكدت الصحيفة أن اسم عبيدي مدرج على قائمة المواطنين الذين أجلوا من قبل البحرية البريطانية، موضحة، أنه نقل مع غيره من المواطنين إلى مالطا، ثم عاد جوا إلى المملكة المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عبيدي كان ضمن دائرة اهتمام أجهزة الأمن البريطانية إذ زار ليبيا "في إجازة"، لكن قضيته أغلقت قبل شهر من إجلائه.

وأودى التفجير الانتحاري الذي نفذه عبيدي بعد ثلاث سنوات من ذلك في ملعب "مانشستر أرينا"، وسط حشد من المواطنين عند خروجهم من حفلة موسيقية للمغنية الأمريكية أريانا غراندي، بأرواح 22 شخصا، بينهم سبعة أطفال، وذلك ضمن سلسلة هجمات إرهابية هزت بريطانيا في العام الماضي وراح ضحيتها 36 شخصا.

وألقى جهاز مكافحة الإرهاب في ليبيا القبض على هاشم عبيدي ووالده رمضان، بعد أيام من وقوع الهجوم، وتطالب بريطانيا بتسليم شقيق منفذ الاعتداء.

روابط ذات صلة

ليبيا.. استفتاء تاريخي على الدستور وسط الخلافات

ضربة جوية جنوب غرب ليبيا تستهدف قياديين في تنظيم "القاعدة"!

 قتيلان في هجوم على مركز للشرطة في شرق ليبيا

مسلحون يختطفون قاضيا ليبيا من داخل قاعة محكمة!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بعد الرفض الايراني لدعوة ترامب للحوار الخارجية الاميركية تعلن موقفها من اجراء حوار مع ايران

فشل تجربة صاروخ باليستي أمريكي عابر للقارات

العبادي: نعمل مع الكتل السياسية على اعداد برامج موحدة للاصلاح

ظريف: على اميركا ان تلوم نفسها للانسحاب من الاتفاق النووي

بلجيكا.. رجل يفجر نفسه في ملعب كرة قدم

رد صارم للحرس الثوري على رغبة ترامب للتفاوض مع ايران

في لبنان.. قطار عودة النازحين السوريين انطلق

إجتماع سوتشي ووحدة الاراضي السورية

احصائية حول عدد قتلى وجرحى المرتزقة في معركة الساحل

"الناتو العربي" ماذا يريد ترامب منه؟!

لغة الجسد.. أسرار ودلالات !

التطورات الميدانية في جبهات الساحل الغربي 

مراسل العالم: تحرير محافظة درعا بالكامل من رجز داعش والجماعات المسلحة +فيديو

الشيخ جوعان شقيق أمير قطر يرد على جوزيف بلاتر !

البرلمان الفرنسي يصوت على نزع الثقة عن حكومة ماكرون

أوسلو تطالب الاحتلال الااسرائيلي بتوضيحات.. ماالسبب؟

القحوم: مصلحة مباشرة لواشنطن باستمرار العدوان على اليمن

المعارض السوري رياض الترك يهرب إلى فرنسا

مطالبات أممية بالافراج عن الناشطين السلميين في السعودية+فيديو

العراق.. دعوات لتشكيل حكومة وطنية بعيدة عن الطائفية

الأکثر مشاهدة