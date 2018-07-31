تايلاند تطالب بريطانيا بتسليمها رئيسة الوزراء السابقة

العالم - اسيا والباسيفيك

وذكرت صحيفة "بانغكوك بوست" التايلاندية أن سفير البلاد في لندن بعث برسالة إلى وزارة الخارجية البريطانية في هذا الشأن.

وطلب السفير في رسالته من السلطات البريطانية تسليم شيناواترا إلى تايلاند، بموجب اتفاقية إعادة المطلوبين أو المجرمين، المبرمة بين الجانبين عام 1911.

وصدر العام الماضي حكماً غيابيا بحق شيناواترا، بتهمة "إلحاق أضرار بخزانة الدولة"، في فترة ترؤسها لحكومة البلاد؛ نتيجة "سوء إدارتها" لبرنامج دعم الأرز.

واضطرت شيناواترا لترك منصبها بعد الانقلاب العسكري الذي جرى عام 2014، وهي ابنة لرئيس الوزراء الأسبق تحسين شيناواترا الذي أُبعد هو الأخر من منصبه عبر انقلاب عسكري عام 2006.

ومنذ الانقلاب العسكري الأخير، يتولى المجلس العسكري التايلاندي إدارة شؤون البلاد.