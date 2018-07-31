المعارض السوري رياض الترك يهرب إلى فرنسا

العالم- سوريا

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مصدر في المعارضة السورية في باريس طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله"“لقد وصل إلى فرنسا قبل يومين أو ثلاثة أيام، وهو ينوي الإقامة هنا"، حيث تعيش إحدى بناته، مشيدا بـ(هذا الخبر الجيد جدا)”.

كما أكد مصدر سوري معارض آخر لوكالة الصحافة الفرنسية النبأ الذي كشفته صحيفة “لوريان لوجور” اللبنانية الناطقة بالفرنسية.

ونقلت هذه الصحيفة عن المخرج والصحافي، علي الأتاسي، قوله: إن رياض الترك، بفضل ناشطين ساعدوه على عبور الحدود بين سوريا وتركيا، وهو موجود حاليا في فرنسا وبصحة جيدة”.

ورغم الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ونصف سنة، فقد أطلق سراحه في نوفمبر 2002 لأسباب صحية خاصة، فهو يعاني من مشاكل في القلب، وأصيب بمرض السكري أثناء فترة اعتقاله.

وتولى الترك، منصب الأمين العام للحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي المحظور لفترة طويلة.

وفي مطلع الألفية الثالثة بات اسم الحزب “حزب الشعب الديمقراطي السوري”.

وكان الترك من أبرز الموقعين على “إعلان دمشق” الذي صدر عام 2005 بمبادرة من مجموعات معارضة سورية.

ولدى اندلاع النزاع في سوريا عام 2011 قدم الترك دعمه لحركة المعارضة السلمية، وإلى المجلس الوطني السوري الذي ولد صيف 2011 في اسطنبول كهيئة جامعة لقوى المعارضة.