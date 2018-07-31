البث المباشر
مصدر عسكري يمني: إطلاق صاروخ زلزال2 على تجمعات لمرتزقة تحالف العدوان في جبهة الشمايتين بمديرية الصلو في تعز
مراسل العالم: رفع علم السوري في مدينة نوى بريف درعا الشمالي الغربي، وسط تجمع شعبي حاشد
مراسل العالم: وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري يعقد اجتماعا مع مبعوث الامم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا في إطار الجولة العاشرة من محادثات أستانا المنعقدة في سوتشي
مراسل العالم: وصول حافلات إلى ممر قرية أوفانيا بريف القنيطرة، لإخراج الإرهابيين من بلدة جباتا الخشب إلى الشمال السوري
مراسل العالم:خروج 6 حافلات من ممر قرية أوفانيا بالقنيطرة تقل 198 مسلحاً من رافضي التسوية وأُسرهم باتجاه الشمال السوري
مصرع 569 شخصا بسبب الأمطار الموسمية في الهند
مراسل العالم: الجهات المختصة تعثر على اسلحة وذخيرة من بينها قنابل اسرائيلية من مخلفات الارهابيين في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم في ريف دمشق
إصابة مجندة بجيش الاحتلال خلال مواجهات بالدهيشة
شرطة ديالى: اعتقال المتورطين بسرقة رواتب مدرسة في الخالص
الخارجية الروسية: رفض أمريكا حضور سوتشي محاولة للتقليل من صيغة أستانة

المعارض السوري رياض الترك يهرب إلى فرنسا

المعارض السوري رياض الترك يهرب إلى فرنسا
الثلاثاء ٣١ يوليو ٢٠١٨ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

فرّ المعارض السوري المعروف رياض الترك (88 عاما) من البلاد سرا ووصل إلى فرنسا قبل أيام قليلة، بعد تهريبه عبر الحدود مع تركيا، حسبما أفادت مصادر متطابقة.

العالم- سوريا

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مصدر في المعارضة السورية في باريس طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله"“لقد وصل إلى فرنسا قبل يومين أو ثلاثة أيام، وهو ينوي الإقامة هنا"، حيث تعيش إحدى بناته، مشيدا بـ(هذا الخبر الجيد جدا)”.

كما أكد مصدر سوري معارض آخر لوكالة الصحافة الفرنسية النبأ الذي كشفته صحيفة “لوريان لوجور” اللبنانية الناطقة بالفرنسية.

ونقلت هذه الصحيفة عن المخرج والصحافي، علي الأتاسي، قوله: إن رياض الترك، بفضل ناشطين ساعدوه على عبور الحدود بين سوريا وتركيا، وهو موجود حاليا في فرنسا وبصحة جيدة”.

ورغم الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ونصف سنة، فقد أطلق سراحه في نوفمبر 2002 لأسباب صحية خاصة، فهو يعاني من مشاكل في القلب، وأصيب بمرض السكري أثناء فترة اعتقاله.

وتولى الترك، منصب الأمين العام للحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي المحظور لفترة طويلة.

وفي مطلع الألفية الثالثة بات اسم الحزب “حزب الشعب الديمقراطي السوري”.

وكان الترك من أبرز الموقعين على “إعلان دمشق” الذي صدر عام 2005 بمبادرة من مجموعات معارضة سورية.

ولدى اندلاع النزاع في سوريا عام 2011 قدم الترك دعمه لحركة المعارضة السلمية، وإلى المجلس الوطني السوري الذي ولد صيف 2011 في اسطنبول كهيئة جامعة لقوى المعارضة.

روابط ذات صلة

الأردن تبدأ عمليات صيانة مكاتبها بمعبر نصيب مع سوريا

البيان الختامي للجولة العاشرة من محادثات أستانا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بعد الرفض الايراني لدعوة ترامب للحوار الخارجية الاميركية تعلن موقفها من اجراء حوار مع ايران

فشل تجربة صاروخ باليستي أمريكي عابر للقارات

العبادي: نعمل مع الكتل السياسية على اعداد برامج موحدة للاصلاح

ظريف: على اميركا ان تلوم نفسها للانسحاب من الاتفاق النووي

بلجيكا.. رجل يفجر نفسه في ملعب كرة قدم

رد صارم للحرس الثوري على رغبة ترامب للتفاوض مع ايران

في لبنان.. قطار عودة النازحين السوريين انطلق

إجتماع سوتشي ووحدة الاراضي السورية

احصائية حول عدد قتلى وجرحى المرتزقة في معركة الساحل

"الناتو العربي" ماذا يريد ترامب منه؟!

لغة الجسد.. أسرار ودلالات !

التطورات الميدانية في جبهات الساحل الغربي 

مراسل العالم: تحرير محافظة درعا بالكامل من رجز داعش والجماعات المسلحة +فيديو

الشيخ جوعان شقيق أمير قطر يرد على جوزيف بلاتر !

البرلمان الفرنسي يصوت على نزع الثقة عن حكومة ماكرون

أوسلو تطالب الاحتلال الااسرائيلي بتوضيحات.. ماالسبب؟

القحوم: مصلحة مباشرة لواشنطن باستمرار العدوان على اليمن

المعارض السوري رياض الترك يهرب إلى فرنسا

مطالبات أممية بالافراج عن الناشطين السلميين في السعودية+فيديو

العراق.. دعوات لتشكيل حكومة وطنية بعيدة عن الطائفية

الأکثر مشاهدة