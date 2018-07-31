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الدفاع الإيرانية تطلع ظريف ومسؤولي الخارجية على قدرات البلاد الدفاعية

الدفاع الإيرانية تطلع ظريف ومسؤولي الخارجية على قدرات البلاد الدفاعية
الثلاثاء ٣١ يوليو ٢٠١٨ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

قامت وزارة الدفاع الإيرانية بتوضيح القدرات والإنجازات والمنتجات الاستراتيجية للصناعة الدفاعية خلال اجتماع اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية ومساعديه والمدراء والسفراء ورؤساء بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخارج.

العالم - إیران

وقدم العميد أمير حاتمي وزير الدفاع في الاجتماع الذي حضره مساعدو ومدراء المنظمات والصناعات الدفاعية الإيرانية، تقريراً عن قدرات الصناعة الدفاعية في مجال الصواريخ والمدرعات والمعدات البحرية والتسلح الجوي والإلكترونيات والجو فضاء والبحوث وغيرها.

وفي الوقت نفسه أشار مدراء مؤسسات وزارة الدفاع، إلى مكانة صناعة الدفاع، موضحين أن وزارة الدفاع تمكنت من تحقيق إنجازات قيمة على الرغم من الحظر الشامل في المجالين الدفاعي والعسكري، وقالوا إن وزارة الدفاع لم تدخر أي جهد لتعزيز قدرات الردع وارتقاء القوة الدفاعية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي ختام الاجتماع، تفقد وزير الخارجية ومساعديه ومدراء وسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإيرانية في خارج البلاد، المعرض الدائم لمنجزات وزارة الدفاع واطلعوا عن كثب على إمكانيات وانجازات الوزارة.

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