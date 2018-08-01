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خلال لقائه رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية..

السفير العماني في طهران: ايران دولة اقليمية مستقرة

السفير العماني في طهران: ايران دولة اقليمية مستقرة
الأربعاء ٠١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

وصف السفير العماني لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية 'سعود بن احمد البرواني' مستوى العلاقات الثنائية بين طهران ومسقط بـ 'الجيد'؛ لافتا الى ان بلاده تؤكد على الدوام بأن ايران دولة مستقرة في المنطقة.

العالم ايران 

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه برئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي 'حشمت الله فلاحت بيشة'.

واعرب البرواني في هذا اللقاء عن امله باستمرار العلاقات الايرانية – العمانية؛ كما اشار الى اقامة معرض خلال الاشهر الستة القادمة في بلاده لعرض الوثائق التاريخية المشتركة بين البلدين.

وبدوره أشاد رئيس لجنة الامن القومي النيابية، بالعلاقات التاريخية القائمة بين طهران ومسقط؛ مصرحا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب بتنمية العلاقات في شتى المجالات، ولاسيما البرلمانية مع سلطنة عمان.

واردف قائلا، 'ان دور سلطنة عمان في سياق ضمان الاعتدال والعلاقات القائمة على حسن الجوار والنوايا الحسنة، يحظى على الدوام بالاهمية لدينا'.

ولفت البرلماني الايراني الى ان الجمهورية الاسلامية تسعى لتعزيز الاستقرار في المنطقة ولن تتدخل في اي من الازمات الاقليمية.

وفي معرض تعليقه على اقتراح ترامب بشان 'التفاوض من دون شرط مع ايران'، اعرب "فلاحت بيشة" عن اعتقاده بأن ايران وامريكا ليست بحوزتهما استراتيجية لازالة التحديات، وان القنوات الدبلوماسية مغلقة بين البلدين.

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خلال لقائه رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية.. السفير العماني في طهران: ايران دولة اقليمية مستقرة

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