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الخبر واعرابه:

اليمن ينفذ هدنة مؤقتة في البحر الأحمر

اليمن ينفذ هدنة مؤقتة في البحر الأحمر
الأربعاء ٠١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

الخبر واعرابه

الخبر:

أعلن السيد محمد علي الحوثي رئيس المجلس السياسي الأعلى لليمن، تنفيذ مشروع هدنة مؤقتة ومن جانب واحد في البحر الأحمر إعتبارا من يوم أمس الثلاثاء حتى اليوم الأربعاء، مؤكدا إذا ما إلتزم الطرف الآخر بها يمكن ان يتم تمديده لخمسة عشر يوما اخرى.

التحلیل:

* إن إعلان الهدنة وإيقاف العمليات العسكرية من جانب واحد في اليمن في الحقيقة يعتبر فرصة للنشاطات الدبلوماسية ونجاح مهمة الممثل الأممي، وإظهار حسن النوايا من جانب اليمن.

* إن الخطوة اليمنية جاءت ردا على الخطوة السعودية في التوقف عن صدور نفطها عبر مضيق باب المندب. فالسعودية وبعد تعرض إحدى بوارجها الحربية لهجوم مدمر في باب المندب، إدعت ان إحدى ناقلاتها النفطية تعرضت لهجوم، وإنها أقدمت على قطع تصدير نفطها سعيا منها لاستقطاب الرأي العام وتأليبه ضد اليمن.

* بالرغم من ان السعودية والإمارات اللتين تتزعمان ما يسمى بـ "التحالف" ضد اليمن، لم تتطرقا الى الهدنة التي اعلنها مسؤولو اليمن، يبدو أن عدم إكتراثهما بالأمر، سيدفعهما الى مواصلة الضغط على اليمن.

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