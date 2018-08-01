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شاهد.. مسلمات دانماركيات يتحدين قانون حظر النقاب

الأربعاء ٠١ أغسطس ٢٠١٨ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

بدأت السلطات الدانماركية تطبيق حظر النقاب وفقا للقانون الذي تبناه البرلمان الدنماركي الذي قرر حظر النقاب في الأماكن العامة. واتسعت رقعة حظر النقاب في اوروبا بدءا من فرنسا وبلجيكا وهولندا والنمسا، فيما لايزال محط نقاش في ألمانيا وسويسرا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج.

العالم - أوروبا 

حظر النقاب في الاماكن العامة يدخل حيز التنفيذ في الدانمارك التي سارت على خطى عدد من الدول الاوروبية التي منعت ارتداء النقاب على رأسها فرنسا بالاضافة الى بلجيكا وهولندا والنمسا.

القرار الذي اقره البرلمان في شهر مايو الماضي حظي باغلبية خمسة وسبعين مقابل ثلاثين صوتا معارضا، يلزم المخالفات بدفع غرامة تصل الى مائة وخمسة وثلاثين يورو للمرة الاولى لترتفع الغرامة بمعدل عشرة اضعاف في حال تكرار المخالفة.

وتحديا للقانون الجديد قررت مجموعة من المسلمات في الدانمارك عدم الامتثال له وتنظيم احتجاج ضده.

وقالت سابينا وهي طالبة بلجيكية:"يقولون اننا مضطدون لكننا لسنا كذلك، ليس لهم أي دليل علی ذلك أو أن أي امرأة في الدنمارك تضطر لارتداء الحجاب أو النقاب يقولون انهم يشكلون تهديداً لأمن الوطن ولكن النقاب لم يكن أبداً وسيلة لارتكاب أی شكل من أنواع العنف".

وقالت مواطنة دنماركية غيرمحجبة:"لا أحد سيخبرني ماذا أرتدي فلماذا عليهم أن يخبرونهم ماذا يريدون أن يرتدون".

ويخول القانون الجديد للشرطة الدانماركية اصدار تعليمات للنساء بخلع النقاب او مغادرة الاماكن العامة.

ومنذ شهر يوليو عام الفين واحد عشر تحظر بلجيكا النقاب في الأماكن العامة، كما حظر البرلمان الهولندي النقاب عام الفين وستة عشر، تبعتها بلغاريا التي وضعت عقوبات ضد انتهاك القانون فيما دخل قانون حظر النقاب حيز التنفيذ في النمسا في اكتوبر عام الفين وسبعة عشر، فيما لا يزال حظر النقاب محط نقاش في العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا وسويسرا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج.
 

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