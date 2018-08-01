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ائتلاف أمني مشترك في سيناء وخليج العقبة!

ائتلاف أمني مشترك في سيناء وخليج العقبة!
الأربعاء ٠١ أغسطس ٢٠١٨ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

تسعى إسرائيل لإبرام صفقات أمنية واستثمارية مع المملكة العربية السعودية ومصر والأردن في خليج العقبة وصحراء سيناء.

العالم - افريقيا

قال وزير التعاون الإقليمي الصهيوني تساحي هنغبي، "إن صحراء سيناء منطقة استراتيجية بالنسبة لأمننا القومي لذلك يتوجب على القيادة السياسية المصرية أن تأخذ على محمل الجد مخاوفنا الأمنية وتتفهم متطلبات أمننا" حسب تعبيره.

وأكد تساحي هنغبي: "نحن بأمس الحاجة إلى إبرام صفقة أمنية مع مصر والمملكة العربية السعودية والأردن لتشكيل قوة أمنية مشتركة في سيناء وخلیج العقبة مضيفا أن بنود هذه الاتفاقية جاهزة وسيتم إبلاغ الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك الأردني بجزئيات هذه البنود من خلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وصرح هنغبي، أنه "إذا كان سيتم إحداث جسر الملک سلمان الذي يربط بين شمال غرب السعودية بمحافظة جنوب سيناء في شمال شرق مصر وتنفيذ مشروع نيوم الذي تتطلع السعودية إقامته في سيناء وبحر الأحمر وخليج العقبة فيتوجب على هذه الدول قبل القيام بهذه المشاريع التوقيع على الاتفاقية المذكورة كما أنه يبدو من الضروري إشراف ومشاركة إسرائيل في كل هذه المشاريع إذ إن صحراء سينا وجزيرتي تيران وصنافير اللتين تقعان في مدخل مضيق العقبة بسبب مواقعها الاستراتيجية بالنسبة لإسرائيل وحدودها البحرية تتطلب الرقابة الكاملة".

وأضاف، أنه "ينبغي على تل أبيب تكثيف تواجدها وتعزيز إشرافها على سيناء مؤكدا على حق إسرائيل في السيطرة على الأجزاء المطلة على مضيق العقبة والتي تمتد من منطقة شرم الشيخ حتى الأجزاء الشمالية الممتدة على البحر المتوسط" مؤكدا "أن صحراء سيناء بفضل الدعم المالي السعودي وقوتنا الأمنية والعسكرية وإشراف الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تصبح المنطقة الأكثر تطورًا و أمانًا وجسرًا يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر" بحسب زعمه.

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