اربع غواصات ومدمرتان ستنضم الى اسطول الجنوب

العالم - ايران

وقال حسین خانزادي، في كلمته خلال مراسم بدء مسابقات الغوص لجيوش العالم في ميناء نوشهر/ شمال/ ان اسطول الجنوب سيشهد انضمام مدمرة "سهند" في يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل (يوم القوة البحرية الايرانية) حيث ان هذه المدمرة قد اجتازت الاختبارات في المسارات البحرية بنجاح.

واضاف، ان التعديلات النهائية قد أجريت على هذه المدمرة من قبل مصانع القوة البحرية وستنضم الى القوة البحرية في تلك المناسبة.

وتابع: ان غواصة "فاتح"، من الجيل الجديد للغواصات، ستنضم ايضا الى القوة البحرية في يوم القوة، كما ستنضم الى القوة ثلاث غواصات من طراز "غدير" اثنتين منهما ادخلت عليهما تطويرات جديدة والاخرى حديثة الصنع.

واوضح، ان العمل جار على اكمال مدمرة "دنا" والتي يتم تصنيعها في مصانع السفن التابعة لوزارة الدفاع حيث ستنضم الى اسطول القوة البحرية في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية (11 شباط/ فبراير).

ونوه خانزادي الى ان اسطول الشمال سيشهد احياء مدمرة "دماوند" التي ستنضم اليه لغاية نهاية العام الجاري (الايراني ينتهي في 20 آذار/ مارس).

واشار الى موضوع مضيق هرمز، موضحا، ان الامن في المضيق حافظت عليه بحرية الجيش الايراني بمساعدة بحرية الحرس الثوري لحد الآن وسيستمر هذا النهج بمشيئة الله وتوجيهات قائد الثورة.

وأكد قائد البحرية الإيرانية على استمرار تعاون بحرية الجيش الايراني اذ تضطلع بمهمة وطنية وإقليمية وعالمية على صعيد صون الأمن في المنطقة، "لكن ذلك سيتأثر بالحظر، وعلى الذين يولون الاهتمام بهذه القضية أن يدركوا أنه إذا كان من المفترض إبقاء أنابيب النفط مفتوحة في المنطقة إلا ان أرباحها تصب في جيوب من يهدد شعبنا، فإن هذا سيؤثر بالتأكيد على الوضع في مضيق هرمز".