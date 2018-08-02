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وكالة الأنباء اليابانية:

وزير خارجية كوريا الشمالية قد يزور إيران

وزير خارجية كوريا الشمالية قد يزور إيران
الخميس ٠٢ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أن وزير خارجية كوريا الشمالية، ري يانغ هو، سيقوم بزيارة رسمية إلى إيران قريبا.

العالم - أسيا والباسفيك

ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية مطلعة أن الوزير الكوري الذي يزور سنغافورة حاليا للقاء نظرائه على هامش اجتماع دول جنوب شرق آسيا الأعضاء في رابطة "آسيان"، سوف يزور طهران في ختام اجتماع الرابطة.

يذكر أن قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، قال يوم الثلاثاء، علق على عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبدئي بإجراء محادثات مع طهران، قائلا إن إيران ليست كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن جعفري، قوله: "السيد ترامب! إيران ليست كوريا الشمالية كي تقبل عرضك بعقد اجتماع… حتى رؤساء الولايات المتحدة الذين سيأتون بعدك لن يروا هذا اليوم".

واعتبر وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان أن ترامب الذي اقترح على إيران إجراء محادثات من دون شروط مسبقة مفاجئا الجميع، يقوم مجددا بتكرار ما فعله مع الزعيم الكوري الشمالي.

وصرح لودريان لإذاعة "فرانس آنفو"، الأربعاء: "الرئيس الأمريكي يقوم مجددا بتكرار ما فعله مع كيم جونغ أون في كوريا الشمالية.. يهاجم، يتخذ إجراءات صارمة وبعدها يقترح إجراء محادثات"، في إشارة إلى القمة التاريخية التي عقدها ترامب ونظيره الكوري الشمالي بعد تصعيد كلامي غير مسبوق بين الرجلين.

المصدر: سبوتنيك

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