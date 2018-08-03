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الجفاف يجتاح أوروبا ويكشف عن أسلحة من الحرب العالمية

الجفاف يجتاح أوروبا ويكشف عن أسلحة من الحرب العالمية
الجمعة ٠٣ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

حذرت دول أوروبية مطلة على البحر المتوسط من موجة حر شديد رفعت درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية، وأدى الجفاف إلى الكشف عن ذخائر من الحرب العالمية الثانية بقاع نهر في ألمانيا.

العالم- أوروبا

وأصدرت السلطات الإيطالية يوم الخميس، تحذيرات حمراء وهي الأعلى على مقياس من 3 مستويات في مناطق في وسط وشمال البلاد شمل مدنا سياحية رئيسية ومنها العاصمة روما وفلورنسا والبندقية.

أما السلطات في البرتغال فقد أعلنت أنه من الممكن أن تحطم الحرارة أرقاما قياسية في الأيام المقبلة، محذرة من مخاطر اندلاع حرائق غابات كتلك التي أودت بحياة 114 شخصا العام الماضي.

وحذرت الشرطة في ولاية ساكسونيا شرقي ألمانيا من لمس القذائف والألغام وغيرها من الأسلحة التي ظهرت من بين الأوحال على ضفاف نهر "إلبه"  بسبب موجة الحر غير المسبوقة والتي أدت إلى انخفاض كبير في مستوى المياه.

وخلال أسابيع قليلة عثرت الشرطة الألمانية على 24 قطعة من السلاح تعود للحرب العالمية الثانية، يعتقد بأن القوات الروسية والغربية والألمانية ألقت بها في نهاية الصراع قرب المياه.

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