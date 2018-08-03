مسؤول في الجيش الايراني یصرح عن موقف بلاده من التهديدات السايبرية المعادية

أعلن مساعد القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في شؤون الاتصالات وتقنية المعلومات، امس الخميس، أن الجيش الايراني لديه القدرة على الرد على التهديدات السايبرية المعادية.

وأشار العميد ناصر مختار زادة، الى الاستخدام الواسع للبنى التحتية ومنظومات الاتصال الآمنة والمستقرة في القوات المسلحة، وقال: ان التخطيط النوعي لشبكات الاتصالات الشاملة المنطبقة على الرقعة الجغرافية المتسعة، والتخطيط والانتاج المحلي للمنظومات الخاصة والشاملة لتقنية المعلومات اعتمادا على الكوادر الانسانية المتخصصة، وإلى جانب المعدات والتجهيزات العسكرية المتطابقة مع التقنيات المعاصرة، تعد من العناصر الهامة للاقتدار الدفاعي للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأضاف العميد مختار زادة: ان الفضاء الافتراضي، متأثر من ثورة المعلوماتية وتقنية الاتصالات، وما يميزه انه غير محدود بمكاني وزمان.

وتابع: بعون الله توفرت قدرات منسجمة للغاية لدى جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجالات رصد ومعالجة وتشخيص التهديدات السايبرية للمحافظة على الشبكات والمنظومات الأساسية والحياتية والحساسة، ولدينا القدرة على الرد في الوقت المناسب على التهديدات السايبرية المعادية.