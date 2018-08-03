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شاهد كيف وظفت ايران هذه الفرصة في سنغافورة..

الجمعة ٠٣ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

انتقد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف تواجد القوات الاميركية في مياه الخليج الفارسي، ظريف الذي يزور سنغافورة للمشاركة في اجتماعاتِ رابطة اسيان تساءل في تغريدة له عن سبب تواجد القوات الاميركية على بعد 7 آلاف ميل من ارضها، هذا واجرى ظريف لقاءات مع عدد من نظرائه لتوضيح موقف ايران حول مستقبل الاتفاق النووي، واعلن ان ايران حصلت على دعم دول منظمة اسيان في الاستفادة من حقوقها في الاتفاق النووي وضرورة المحافظة عليه.

العالم - ايران

اجتماعات رابطة دول اسيان تواصل اعمالها في سنغافورة حيث تبحث الدول الاعضاء العشر مستقبل منطقتها على المستوى الاقتصادي والامني والسياسي.

وفتحت الرابطة الابواب لمشاركة دول غير اعضاء في اجتماعاتها، وان كانت خارج الاطار الجغرافي للرابطة في جنوب شرق اسيا.

ومن هذا المنطلق اغتنم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الفرصة لايصال الرسائل وتوضيح موقف بلاده بشان مصير الاتفاق النووي.

في الخطوة الاولى وقع ظريف وثيقة انضمام بلاده للرابطة، معتبرا اياها مهمة لتنمية العلاقات الثنائية مع خامس اكبر قوة اقتصادية في العالم.

واجرى ظريف لقاءات مع وزراء خارجية الفلبين وسنغافورة والنرويج وماليزيا واليابان وفيتنام وتركيا، حيث اكد ظريف ان جميع مسؤولي رابطة آسيان والدول المتحاورة مع طهران تؤكد الحفاظ على الاتفاق النووي وتعارض القرارات الاميركية احادية الجانب. 

وانتقد وزير الخارجية الايراني في تغريدة على تويتر تواجد القوات الاميركية في مياه الخليج الفارسي متسائلا ماذا تفعل القوات الاميركية على بعد سبعة آلاف ميل من ارضها؟ مضيفا يبدو ان القوات الاميركية لا تستطيع العثور على طريقها في مياه المنطقة لانها لم تعرف اسم المكان الذي تتواجد فيه وهو الخليج الفارسي الذي سمي بهذه التسمية قبل نحو الفي عام.

وعلى هامش اجتماعات الرابطة بحث وزير الخارجية الايراني مع نظيره الروسي سيرغي لافروف التعاون الاقتصادي بين البلدين ومصير الاتفاق النووي والتطورات الراهنة في سوريا.

كما اجرى ظريف اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان وناقش الطرفان احدث التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي وسبل انتفاع ايران من المزايا الاقتصادية للاتفاق بعد الانسحاب الاميركي منه.

 

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