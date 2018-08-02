الاتفاق النووي .. محور المحادثات الهاتفية بين ظريف ولودريان

العالم - ايران

ويقوم ظريف حاليا بزيارة الى سنغافورة التي وصلها مساء الاربعاء حيث شارك اليوم الخميس في الاجتماع الـ 51 لدول جنوب شرق اسيا الاعضاء في رابطة "آسيان" ووقع الوثائق المتعلقة بانضمام الجمهورية الاسلامية الايرانية لمعاهدة الصداقة والتعاون "تاك".

وعلى هامش اجتماع "آسيان" التقى وزير الخارجية الايراني وزراء خارجية اليابان وماليزيا وتركيا والفلبين ورئيس وزراء سنغافورة، للبحث حول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية.

وكان وزير الخارجية الايراني قد زار كولومبو قبل توجهه الى سنغافورة، واجرى محادثات مع كبار المسؤولين السريلانكيين حول سبل تطوير التعاون الثنائي وتبادل معهم وجهات النظر بشان اهم القضايا الاقليمية والدولية.