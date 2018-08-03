ماذا تفعل القوات الاميركية على بعد 7 آلاف ميل من اراضيها؟!

انتقد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف تواجد القوات الاميركية في مياه الخليج الفارسي، متسائلا انه ماذا تفعل القوات الاميركية على بعد 7 آلاف ميل من ارضها.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف: يبدو ان قوات البحرية الاميركية غير قادرة في محيط مياهنا على العثور علي طريقها، لربما انها لم تفهم اسمها؛ ان اسمها هو الخليج الفارسي منذ 2000 عام واطول بكثير من زمن تاسيس الولايات المتحدة او لربما لا تعرف ماذا تفعل علي بعد 7000 ميل بعيدا عن وطنها (اميركا).

ونشر ظريف صورة مع التغريدة تبين المسافة بين اميركا ومياه الخليج الفارسي.

يذكر ان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي قال في تصريح له قبل ايام ان العالم اليوم مدين لنهج السلام الذي تتبعه الجمهورية الاسلامية الايرانية والذي ساعد في ارساء الامن في هذه المنطقة ومياه الخليج الفارسي.

واضاف، اننا سوف لن نكون البادئين باي خطوة عدائية لكننا وازاء اي تحرك ضدنا يحق لنا الدفاع عن انفسنا وفقا للمعايير الدولية.