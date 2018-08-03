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ايران تعلن عن السبب الرئيس لسقوط طائرة طهران - ياسوج

ايران تعلن عن السبب الرئيس لسقوط طائرة طهران - ياسوج
الجمعة ٠٣ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

العالم -  ايران

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية اليوم الجمعة، ان السبب الرئيس لسقوط طائرة شركة "آسمان" الإيرانية المتجهة من طهران الى ياسوج (مركز محافظة كهكيلوية وبوير أحمد-جنوب غرب) هو "خطأ الطيار".

وأضاف المدير العام لمكتب دراسة أسباب الحوادث الجوية التابع لمنظمة الطيران المدني الإيرانية "حسين رضايي فر": ان تقرير مكتب دراسة أسباب الحوادث الجوية في فرنسا، يؤيد رأي لجنة دراسة أسباب حادث سقوط الطائرة المتجهة من طهران الى ياسوج بأن السبب الرئيس لوقوع هذا الحادث كان "خطأ الطيار".

وفيما يخص بنشر التقرير النهائي لدراسة أسباب وقوع الحادث، قال حسين رضايي فر، ان التقرير النهائي تم نشره باللغة الفارسية وتقديمه الى كافة الجهات الرسمية بما في ذلك السلطة القضائية.

علماً بأن طائرة شركة آسمان الإيرانية من طراز إيه آر تي إختفت في 18 فبراير الماضي عن الرادار بعد 55 دقيقة من إنطلاقها من طهران متجهة الى ياسوج جنوب غربي ايران كانت تقل 66 راكباً لقوا جميعاً حتفهم إثر تحطمها بين جبال منطقة «بادناي» التابعة لمدينة سميرم في محافظة اصفهان (وسط) إلا أن فرق المتابعة عثرت على حطامها بعد 48 ساعة من سقوطها.

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