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مليون يورو لمن يدلي بمعلومات عن اختفاء رجل أعمال كويتي

مليون يورو لمن يدلي بمعلومات عن اختفاء رجل أعمال كويتي
الجمعة ٠٣ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت أسرة رجل الأعمال الكويتي، محمد البغلي، عن رفع قيمة المكافأة المالية لمن يدلي بمعلومات عن اختفاء رجل الأعمال، بدءا من يوم أمس 2 أغسطس/آب.

العالم - العالم الاسلامي

أسرة البغلي رفعت قيمة المكافأة للمرة الثالثة، لتصل إلى مليون يورو ولمدة 30 يوما فقط بدءا من يوم أمس.

يذكر بأن رجل الأعمال محمد البغلي، كان قد اختفى في ظروف غامضة منذ 3 سنوات في رومانيا، من جهته حذر نجل رجل الأعمال المختفي، حمد البغلي، في كلمة له بمؤتمر صحفي عقد في قرية كييا الرومانية، كل من تورط في جريمة اختفاء محمد البغلي.

وأضاف نجل المختفي، رياض البغلي، أنه منذ اللحظات الأولى لاختفائه بذلت الشرطة الرومانية جهودا مضنية، لكن مع الأسف لم تثمر هذه الجهود عن أي أثر أو دليل يمكن أن يقودنا إلى معرفة مصير والدنا، بحسب ما نشرت صحيفة "الجريدة" الكويتية.

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