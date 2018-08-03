هذا الكلب يعرقل حركة مطار القاهرة!

العالم - مصر

واضطر عشرات الركاب الروس في مطار القاهرة للانتظار لفترة طويلة للحصول على حقائب سفرهم لعدم تمكن قسم الحقائب في المطار من فتح حاوية حقائب الرحلة 730 القادمة من مدينة موسكو، إثر فرار كلب من حقيبته الخاصة المحمول بها.

وكانت الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران قد وصلت إلى مطار القاهرة أمس الخميس عند الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، ومرت ساعات قبل أن يتمكن الركاب من تسلم حقائبهم، كما تعرض بعض ركاب الترانزيت لخطر التأخر على الرحلة القادمة.

واتضح، أن التأخير في تسليم الحقائب حدث لأن كادر المطار أمضى ساعات في البحث عن صاحب الكلب وإصدار الترخيص اللازم لدخوله إلى قسم الشحن لتهدئة الحيوان المذعور.

وصاحب الكلب هو تاجر حيوانات قام بشحن كلاب على متن الطائرة، وبعد وصوله إلى مطار القاهرة، اتجه مباشرة عبر الترانزيت إلى طائرة أخرى.

وخلال فترة انتظار الحقائب وضع بعض الركاب الروس المسافرين إلى شرم الشيخ أمام خيارين: الأول متابعة الرحلة دون حقائبهم، والثاني التخلف عن رحلتهم المتجهة إلى شرم الشيخ.

وأثار التأخير غضب الركاب، لاسيما وأن بعضهم كانوا يصطحبون أطفالهم، حيث اعتبرت إحدى المسافرات أن "مطار القاهرة غير جاهز للتعامل مع مشكلة بسيطة كهذه".

بدورها تساءلت مسافرة أخرى وقفت نحو ساعة ونصف وهي تحمل طفلتها بانتظار الحقائب: "هل يفتقد المطار للغاز المنوم لتنويم الكلب أو لقطعة لحم صغيرة لإعطائها له؟".

