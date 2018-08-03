مصر تفتح معبر رفح اربعة ايام لعبور حجاج غزة

العالم - مصر

ويأتي القرار بناء على توجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما ذكر التلفزيون.

وقال مسؤول في المعبر إنه يتوقع مرور "نحو ثلاثة آلاف حاج".

واضاف ان "الحجاج الفلسطينيين سيصلون الى المعبر في وقت مبكر من صباح الغد (السبت) ليتم نقلهم إلى مطار القاهرة"، استعدادا للسفر إلى السعودية لاداء فريضة الحج.

ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد الى الخارج لسكان القطاع البالغ عددهم نحو مليوني نسمة. وتفتح مصر المعبر للحالات الانسانية على فترات متباعدة، فيما فرض الكيان الاسرائيلي حصارا خانقا منذ عشر سنوات على القطاع.

وكانت مصر فتحت معبر رفح استثنائيا طوال شهر رمضان "ضمانا لتخفيف الأعباء عن الاشقاء في قطاع غزة"، كما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عند إعلان القرار حينذاك..

وكانت تلك المرة الأولى التي يتم فيها فتح معبر رفح لشهر كامل منذ قرابة خمس سنوات، وأطول مدة سابقاً استمرت ثلاثة أسابيع في العام 2013.

