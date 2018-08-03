ترامب أكثر زعماء العالم مكرا وكذبا

العالم - ايران

وأضاف محمد حسني امس الجمعة في كلمة له أمام كبار القادة والمدراء في لجنة سلاح الجو للجيش الإيراني، 'نحن علي يقين بأن ترامب كاذب وإن تمزيق الإتفاق النووي خير دليل على كذب الولايات المتحدة وطبعا لدينا في نفس الوقت عشرات الوثائق التي تظهر بأن رجال الحكومة الأميركيين ليسوا صادقين ولا يلتزمون بعهودهم'.

ولفت محمد حسيني،الى انه إذا كانت أميركا ترغب في التفاوض، كان عليها أن تحتفظ بالإتفاق النووي في الخطوة الأولى بهدف جلب ثقة إيران أكثر فأكثر؛ كما أن الحكومة الأميركية السابقة تمكنت من إكتساب ثقة الساسة الإيرانيين إلى حد ما وإحضارهم الى طاولة المفاوضات.

وتابع في ذات السياق، ان الحكومة الأميركية الجديدة تتصور بأن حكومة أوباما تمكنت من فرض القيود على إيران في الجانب النووي والآن، تريد حكومة ترامب تقليص قدرات إيران الدفاعية والصاروخية ونزع سلاحها في إطار الإتفاق النووي حتى يتمكنوا من القيام بكل ما يريدون ضد الشعب الإيراني.

وأكد محمد حسيني، ان ترامب يحاول عبر الحد من قوتنا الصاروخية، قلب المعادلات الإقليمية لصالح الصهاينة مئة بالمئة، لأنها حاليا بضررهم تماما ولصالح الجمهورية الإسلامية.