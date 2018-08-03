المؤبد لبريطانية في الـ18 خططت للاعتداء على متحف لندن

العالم - اوروبا

وصفاء بولار أصغر شابة يحكم عليها بتهمة الإرهاب في بريطانيا. والعقوبة التي أصدرها القاضي مارك دنيس من محكمة اولد بايلي في لندن مرفقة بحكم بالسجن المؤكد 13 عاما.

في حزيران/يونيو حكم على شقيقتها البكر ريزلان بولار (22 عاما) بالمؤبد في حين حكم على والدتها مينا ديش (44 عاما) بالسجن 11 عاما وتسعة أشهر منها خمسة مع وقف التنفيذ.

وكانت صفاء تخطط لشن هجوم على المتحف البريطاني في ساعة الذروة بإستخدام أسلحة نارية وقنابل يدوية رمزت إليها بـ"ثمرة أناناس" بحسب النيابة.

وخططت للهجوم بعد أن منعتها الشرطة من الإلتحاق بخطيبها في سوريا وهو مسلح من جماعة "داعش" الوهابية إلتقته عندما كانت في الـ16.

وكانت شرطة مكافحة الإرهاب تراقبها واعتقلت بعد مقتل خطيبها الذي وضعت معه مخطط الهجوم على المتحف البريطاني. وتولت والدتها وشقيقتها وصديقة للأخيرة خولة البرغوثي (21 عاما) تنفيذ المخطط.

وكانت ريزلان ووالدتها قامتا بمهمة إستطلاعية للمتحف في حي ويستمنستر في 25 نيسان/أبريل 2017 واشترتا سكاكين وحقيبة ظهر في اليوم التالي.

وبعد اعتقالهن في 27 نيسان/أبريل 2017 اعترفن بذنبهن. وحكم على البرغوثي بعقوبة السجن عامين وأربعة أشهر لعدم الكشف عن المخطط.