البث المباشر

بوتين يوقع على قانون خفض رسوم تصدير النفط

بوتين يوقع على قانون خفض رسوم تصدير النفط
السبت ٠٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا بشأن التخفيض التدريجي، ما يصل إلى الصفر، من رسوم التصدير على النفط، في إطار المناورة الضريبية بصناعة النفط.

العالم - اوروبا

وجاء في الوثيقة ذات الصلة، التي نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، تنص المناورة الضريبية على أن رسوم التصدير على النفط ستنخفض من الـ30 بالمئة الحالية إلى 0 بالمئة، في غضون 6 سنوات، بدءا من 2019، مع زيادة متزامنة على ضريبة استخراج المعادن للنفط لمدة 3 سنوات.

ولهذا الغرض، يتم إدخال تعديلات على القانون الاتحادي "بشأن التعريفة الجمركية" وعلى قانون الضرائب. وتم اعتماده من قبل مجلس الدوما، وقد وافق مجلس الاتحاد بالفعل على كلتا الوثيقتين.

بالإضافة إلى تخفيض الرسوم، فإنه ينص على حق الحكومة في حالة القوة القاهرة، وبالذات زيادة حادة في أسعار الوقود في السوق المحلية، بفرض رسوم إضافية على تصدير المنتجات النفطية.

وتمنح الحكومة الحق في زيادة رسوم التصدير على المنتجات النفطية الخفيفة وسلع البنزين المباشرة حتى 60 بالمئة من الرسوم على النفط في حالة حدوث زيادة أو نقصان في أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة تزيد عن 15 بالمئة.

في وقت سابق، أقر مجلس الدوما (البرلمان) الروسي، قانونا يسمح للحكومة بزيادة رسوم التصدير على مثل هذه المنتجات النفطية حتى 90 بالمئة من الرسوم على النفط بحلول نهاية عام 2018. الآن رسوم التصدير على المنتجات النفطية الخفيفة، والبنزين التجاري هي 30 بالمئة من معدل الضريبة على النفط، وللبنزين 55 بالمئة.

روابط ذات صلة

روسيا اقترحت تعاونا مع أميركا لإعمار سوريا وعودة اللاجئين

"حرب إلكترونية" تطلقها روسيا على جنود اميركا في سوريا!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بوتين يوقع على قانون خفض رسوم تصدير النفط

القضاء العراقي يحقق مع مهربين حاولوا بيع 800 قطعة أثرية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش

إردوغان يعلن اعادة فتح قنصلية تركيا في الموصل قريبا

رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية.. اكثر من 39 الف حاج ايراني وصلوا الديار المقدسة

جيريمي كوربين يرد على انتقادات قوية لصحف صهيونية

برسبوليس يفوز على فولاد خوزستان ويتصدر الدوري الايراني

ايران تدين الهجوم الانتحاري على مسجد شرقي افغانستان

عشرات الضحايا بتفجير انتحاري في مسجد شرقي أفغانستان

المؤبد لبريطانية في الـ18 خططت للاعتداء على متحف لندن

أول غرامة لخرق قانون حظر ارتداء النقاب في الدنمارك

يكشف عن سقوط أخلاقي مريع لتحالف العدوان.. حزب الله يدين بشدة استهداف مرضى مستشفيات الحديدة

السعودية تحرج الحريري.. وتعرقل تشكيل الحكومة

روسيا اقترحت تعاونا مع أميركا لإعمار سوريا وعودة اللاجئين

الشيخ دعموش.. المقاومة باقية في سوريا؛ الذي سيخرج اميركا و"اسرائيل"

رئيس دائرة التوجيه السياسي في الجيش الإيراني.. ترامب أكثر زعماء العالم مكرا وكذبا

تدهور وضع الحديدة الإنساني اثر عمليات تحالف العدوان

دلالات التوجه الأمريكي الى النفط الليبي عوضا عن الإيراني

بانوراما: "قوات الاحتلال تستهدف فلسطينيي غزة" و"الاقتدار اليمني"

صفعة صينية وأوروبية لترامب في قراراته المعادية ضد إيران

الأکثر مشاهدة