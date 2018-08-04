مصر .. الإفراج عن 66 سجينا بقرار رئاسي

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وتضمن القرار الرئاسي العفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها، وشمل 66 من المدانين، ما لم يكن أي منهم محكوم عليه في قضايا أخرى.

ويأتي قرار العفو عقب أيام من انعقاد مؤتمر للشباب حضره السيسي، على مدى يومي السبت والأحد الماضيين، غربي القاهرة، حيث اعتاد إصدار قرارات بالعفو عن السجناء أثناء أو عقب انعقاد مؤتمرات شعبية للشباب.

وفي مايو الماضي، أصدر السيسي، قرارا بالعفو عن 332 سجينا من الشباب المتهمين بالتظاهر والحالات الصحية، حسب بيان رئاسي آنذاك.

وفي نهاية أكتوبر 2016، قرر السيسي، تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين في قضايا مختلفة، وفي الشهر التالي، تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصا ضمن قائمة أولى، تلتها في مارس 2017، قائمة ثانية تشمل 203 سجناء.

المصدر: وكالات