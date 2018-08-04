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 خمس طائرات مدنية إيطالية جديدة تصل ايران

 خمس طائرات مدنية إيطالية جديدة تصل ايران
السبت ٠٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإيرانية اليوم السبت أن خمس طائرات ركاب جديدة من نوع إي آر تي، كانت قد اشترتها شركة الخطوط الجوية الايرانية من شركة (ART) الايطالية، ستحط غداً الأحد الخامس من آب/اغسطس على ارض أحد المطارات الإيرانية، قادمة من مطار تولوس الفرنسي.

العالم- ایران

ومن المقرر ان تهبط هذه الطائرات الخمس عند التاسعة من صباح غد الأحد في مطار مهر آباد الدولي بالعاصمة طهران، ليبلغ عدد اسطول هذه الطائرات الايطالية الصنع الى 13 طائرة تعمل لصالح شركة الخطوط الجوية الايرانية.

وبعد الإتفاق النووي وقعت ايران عقوداً مع شركات بوينغ وايرباص وإي آر تي لشراء 200 طائرة مدنية جديدة كانت حصة شركة إي آر تي الايطالية منها 20 طائرة تسلمت ايران حتى الآن منها ثماني طائرات ستنضم اليها غداً خمس طائرات اُخرى.

وبالنسبة لشركة ايرباص فإنها سلّمت ايران 3 طائرات مدنية ليكون إجمالي الطائرات التي اشترتها ايران بعد الإتفاق النووي 16 طائرة مدنية.
وغادرت قبل ايام المديرة التنفيذية لشركة الخطوط الجوية الايرانية "فَرزانَه شَرَف بافي" الى فرنسا للقيام بإجراءات استلام الطائرات وإقلاعها باتجاه ايران عبر مطار تولوس الفرنسي.

http://www.alalam.ir/iran

 

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