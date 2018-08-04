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 في لقاء مع وكالة انباء بانا..

هذا ما صرح به قاسمي حول العلاقات مع السعودية و...

هذا ما صرح به قاسمي حول العلاقات مع السعودية و...
السبت ٠٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلن الناطق باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي أن إيران أثبتت وبجدارة أنها لن ترضخ للتفاوض مع امريكا تحت رحمة الضغوط واستمرار الحظر.

العالم- ايران 

وفي تصريح لوكالة أنباء بانا الخاصة بطلاب المدارس(Pupils Association News Agency= PANA)، اكد قاسمي، ان أميركا وبخروجها من الإتفاق النووي حاولت تغيير المعادلات في المنطقة والعالم، ومصادرة الاوضاع لصالحها، إلا أن الجمهورية الاسلامية بدورها ضاعفت من نشاطاتها الدبلوماسية لإحتواء القضية وتقليل وطأة الضغوط الأمريكية المتزايدة على ايران.

واشار بهرام قاسمي الى محاولات ترامب تحشيد الرأي العام في حرب نفسية ضد ايران من خلال الضغط على بعض الدول الإقليمية الحليفة لأمريكا، وراح ترامب يطلق تهديداته ضد ايران بين الحين والآخر، إلأ ان الاسلوب الذي انتهجته ايران قلب الطاولة عليه.

وفي اشارة للحظر الامريكي المزعوم على النفط الإيراني قال قاسمي لقد شهد العالم عدم مواكبة اوروبا والصين وروسيا للضغوط الامريكية على دول العالم كي لا تشتري النفط من ايران، لكن السياسة التي اتخذتها ايران نجحت في افشال هذه المؤامرة الأمريكية، بل ان ايران حاولت بإيفادها وفودا دبلوماسية للدول الاخرة اوضحت المؤامرة الامريكية على الاتفاق الدولية وفشلها في تفكيكه للضغط على ايران.

وفيما يخص العلاقات الايرانية مع دول المنطقة والعالم قال الناطق باسم الخارجية الايرانية لقد نجحت ايران في إستبدال التحديات التي تحاول فرضها واشنطن على طهران، خلقت منها فرصا لتمتين علاقاتها الاقليمية والدولية، فعلى الصعيد الاقليمي قال السيد بهرامي ان المفاوضات مع السعودية جارية وسيشهد العالم إعادة فتح إعادة فتح مكاتب رعاية مصالح البلدين في كل من الرياض وطهران، في القريب العاجل، فيما العلاقات الإيرانية الاوروبية بمجملها باتت أوضح من ان يتم التطرق اليها.

وخلص الناطق باسم الخارجية الايرانية ان الكثير من بلدان العالم مستاءة من السياسة الامريكية تجاه ايران وبدلا من ان تستجيب لطلب ترامب راحت توثق علاقاتها مع ايران وترفض دعوته لعدم استيراد النفط والمنتجات النفطية من ايران، بل وان بعض الدول أخذت على عاتقها التحدث مع امريكا عسى ان تتمكن من صرفها عن السياسة التي تنتهجها ضد ايران.

 

 

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