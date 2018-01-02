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بهرام قاسمي يرد على تدخلات ترامب في شؤون ايران

بهرام قاسمي يرد على تدخلات ترامب في شؤون ايران
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

في معرض تنديده لتغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المزدرية أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 'بهرام قاسمي'، انه 'من الأفضل للسيد ترامب أن يكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لإيران وان ينتهج الخطاب والتصرف الطيب'.

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وتابع مدينا لعبارات ترامب المهينة، 'ان المواقف المتذبذبة والمتناقضة لترامب تجاه الإيرانيين ليست بموضوع جديد'.

واستمر الناطق باسم الخارجية، 'ان ترامب كان قد أسمى أخيرا الإيرانيين بـ'شعب إرهابي' كما خاطب هذا الشعب الذي يتمتع بثقافة غنية ومؤثرة على الحضارة العالمية بأسرها، بعبارات مهينة عن طريق استخدام أسماء مزيفة للخليج الفارسي وقد حاول بهذا المساس بمشاعر الإيرانيين حيث أثار غضبهم في أرجاء العالم لكنه اليوم كرر مخاطبتهم بعبارات مهينة أخرى وذلك تحت غطاء وذريعة الشفقة تجاههم، مما سيثير ردود أفعال واسعة من قبل المجتمع العظيم والمثقف الإيراني في أقصى أرجاء المعمورة.

وفي تتمة كلامه، أوصى بهرامي الرئيس الأميركي ان يتفرغ قليلا الى الشؤون الداخلية لبلده بما فيها مواضيع كقتل العشرات من المدنيين يوميا خلال النزاعات المسلحة وإطلاق الرصاص علي المدنيين في مختلف الولايات الأميركية ووجود الملايين من الأفراد المشردين والجوعى في بلده بدلا عن إتلاف وقته في إرسال التغريدات عديمة الفائدة والمهينة حول سائر الشعوب والبلدان وعليه أن يحاول الالتزام بالخطاب والتصرف الطيب في كافة مبادراته.

يذكر ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد اتخذ مواقف هادفة الى التدخل بالنسبة للأحداث الأخيرة في ايران خلال الأيام الماضية. 

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