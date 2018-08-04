جاسوزاكُف: إيران سجلت نجاحات باهرة في تصنيع الطائرات المسيرة

العالم- ايران

ونقلاً عن العلاقات العامة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية أن وزير الدفاع الكازاخي وخلال إستقباله الفريق العسكري الايراني لتصنية وتطوير الطائرات المسيرة اليوم السبت، أعرب عن تمنياته للوفد الايراني بالنجاح، كما قام بتفقد الطائرات المسيّرة الايرانية الصنع «سفير» وباقي أجهزة الطيران الايرانية التي إصطحبها الفريق العسكري الإيراني لكازاخستان.

وتستضيف جمهورية كازاخستان جانبا من مسابقات التقنيات العسكرية الدولية لهذا العام (2018) في 28 فئة رياضية، والتي تقام في 7 دول بالتزامن معا وهي روسيا وايران والصين وكازاخستان وجمهورية اذربيجان وبيلاروسيا وارمينيا بحيث تستضيف كل دولة، مسابقة او عدداً من المسابقات. أما ايران فستكون حصتها من هذه المسابقات، إستضافة مسابقات الغطس والغوص في العمق، حيث ستقيمها في مدينة "نوشهر" شمال البلاد.

وسيشارك الوفد الايراني للمسابقات في 16 فرعاً منها الغوص العميق، وحرب الدبابات تي 72، وعمليات الإنزال الجوي وتسلق الجبال ومراقبة المدفعية والمنافسة بين وحدات المشاة ومنافسات بين مدربي الكلاب البوليسية ومراقبة الطرق وصيانة الأمن والمواجهة بين ناقلات جنود بي ام بي 2 ومناورات المغاوير البحريين ومنافسات في الطائرات المسيرة و رمي قذائف الهاون، إضافة الى الملاحة البحرية العسكرية والرماية في عرض البحر.

ويتألف الوفد العسكري الايراني من عناصر من قوات الجيش وحرس الثورة الاسلامية والشرطة وأركان القوات المسلحة الايرانية.