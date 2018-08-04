البث المباشر
مراسل العالم: تدمير 3 آليات عسكرية محملة بالمرتزقة بصواريخ موجهة في الدريهمي بجبهة الساحل الغربي
قصف صاروخي ومدفعي مكثف يستهدف تعزيزات للمرتزقة في المصلوب بالجوف
مراسل العالم: انكسار زحف لمرتزقة العدوان على منطقة سدح بمديرية المصلوب بالجوف
اسقاط طائرة تجسسية لقوى ائتلاف العدوان في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن
مراسل العالم: الجيش السوري يستهدف تجمعات الارهابيين في تل هواش بريف حماة الشمالي
هيئة الحراك الوطني الفلسطيني لكسر الحصار: سفينة الحرية-3 لكسر الحصار عن قطاع غزة ستبحر عصر غد الأحد من ميناء غزة
مصادر يمنية: سلاح الجو المسير يشن هجوما جويا على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية بطائرة قاصف-1
مصدر عسكري يمني: أسر 35 من مرتزقة العدوان واعطاب 4 مدرعات خلال عملية الاستدراج في أطراف الدريهمي بالساحل الغربي
مصادر بحرينية: ميليشيات النظام تعتقل الشبان (علي المطوع وسيد وديع الوداعي وحسين فاضل) خلال مداهمات بمنطقة الديه
مصادر يمنية:مقتل واصابة اعداد كبيرة من مرتزقة العدوان خلال عملية استدراج ناجحة بأطراف مدينة الدريهمي بالساحل الغربي

خلال استقباله الوفد الايراني الزائر..

جاسوزاكُف: إيران سجلت نجاحات باهرة في تصنيع الطائرات المسيرة

جاسوزاكُف: إيران سجلت نجاحات باهرة في تصنيع الطائرات المسيرة
السبت ٠٤ أغسطس ٢٠١٨ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع بجمهورية كازاخستان الفريق "ساكن جاسوزاكوف" ان إيران سجلت نجاحات باهرة في تصنيع وتطوير الطائرات المسيرة، حتى أنها تمكنت من ضمان أمن أجوائها، ومعالجة أي خطر من خلال الطائرات المسيرة.

العالم- ايران

ونقلاً عن العلاقات العامة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية أن وزير الدفاع الكازاخي وخلال إستقباله الفريق العسكري الايراني لتصنية وتطوير الطائرات المسيرة اليوم السبت، أعرب عن تمنياته للوفد الايراني بالنجاح، كما قام بتفقد الطائرات المسيّرة الايرانية الصنع «سفير» وباقي أجهزة الطيران الايرانية التي إصطحبها الفريق العسكري الإيراني لكازاخستان.

وتستضيف جمهورية كازاخستان جانبا من مسابقات التقنيات العسكرية الدولية لهذا العام (2018) في 28 فئة رياضية، والتي تقام في 7 دول بالتزامن معا وهي روسيا وايران والصين وكازاخستان وجمهورية اذربيجان وبيلاروسيا وارمينيا بحيث تستضيف كل دولة، مسابقة او عدداً من المسابقات. أما ايران فستكون حصتها من هذه المسابقات، إستضافة مسابقات الغطس والغوص في العمق، حيث ستقيمها في مدينة "نوشهر" شمال البلاد.

وسيشارك الوفد الايراني للمسابقات في 16 فرعاً منها الغوص العميق، وحرب الدبابات تي 72، وعمليات الإنزال الجوي وتسلق الجبال ومراقبة المدفعية والمنافسة بين وحدات المشاة ومنافسات بين مدربي الكلاب البوليسية ومراقبة الطرق وصيانة الأمن والمواجهة بين ناقلات جنود بي ام بي 2 ومناورات المغاوير البحريين ومنافسات في الطائرات المسيرة و رمي قذائف الهاون، إضافة الى الملاحة البحرية العسكرية والرماية في عرض البحر.

ويتألف الوفد العسكري الايراني من عناصر من قوات الجيش وحرس الثورة الاسلامية والشرطة وأركان القوات المسلحة الايرانية.

روابط ذات صلة

بالفيديو إسقاط طائرات مسيرة مجهولة الهوية قرب مطار حميميم

فريق القوة الجوية الايرانية يشارك في المسابقات العسكرية في كازاخستان

وزير الخارجية الكازاخستاني: متفائلون لمستقبل علاقاتنا بإيران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الخطوط الجوية الإريترية تبدأ رحلات منتظمة إلى أديس أبابا

وثائقي أمريكي: ترامب دمية بيد بوتين منذ 30 عاما ! + فيديو

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:43 بتوقيت غرينتش

لليوم الـ 11.. موظفو "الأونروا" يواصلون اعتصامهم المفتوح داخل مقر الوكالة في غزة

السعودية تعلن استئناف تصدير النفط عبر مضيق "باب المندب"

ضاحي خلفان: السودان أقرب إلينا مليون مرة من قطر

كوريا الشمالية تنتقد دعوة واشنطن إلى إبقاء العقوبات عليها

خمس جنسيات تشكل 65% من مجموع المهاجرين إلى ليبيا

خلال استقباله الوفد الايراني الزائر.. جاسوزاكُف: إيران سجلت نجاحات باهرة في تصنيع الطائرات المسيرة

دورة لوس كابوس ديل بوترو الى النهائي لمواجهة فونيني

في سابقة جديدة.. مغاربة ينتقدون خطاب الملك محمد السادس

شاهد.. صعدة تفند ادعاء تدمير منصات الصواريخ اليمنية

وصفة أميركية لـ"ناتو عربي".. ادفعوا.. ادفعوا.. ادفعوا!

دورة واشنطن زفيريف يطيح بنيشيكوري ويبلغ نصف النهائي

بطولة أندية أسيا لكرة الصالات ميس سونغون يسحق ايه جي ام كي 9-1 ويبتعد بصدارة مجموعته

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش

استشهاد طفل فلسطيني متأثرًا بجراحه خلال مسيرات غزة

هل يطفئ السبسي نار الأزمة في تونس؟

شاهد.. استمرار احتجاجات البصرة: نريد حكومة تكنوقراط

الافراج عن رئيس جواتيمالا الأسبق بكفالة

الأکثر مشاهدة